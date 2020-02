Thăm sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch Covid-19

Mặc dù được thông báo nghỉ học đến hết tháng 2.2020, nhưng nhiều sinh viên Trường ĐH Đà Lạt đã trở lại ký túc xá. Do đó, lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt đến thăm, động viên, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho sinh viên. Trong đó 7/17 sinh viên Lào vừa trở lại Việt Nam được kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn kỹ về việc phòng chống dịch Covid-19

Niên khóa này Trường ĐH Đà Lạt có 17 sinh viên Lào tham gia học tập, đến ngày 15.2 có 7 sinh viên từ Lào sang Đà Lạt nhưng chưa nhập học vì trường gia hạn thời gian nghỉ học đến hết ngày 1.3.

Ngày 17.2, Đoàn Trường ĐH Đà Lạt đến trụ sở UBND các phường 2, 7, 8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trao tặng dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn Trường ĐH Đà Lạt trao tặng dung dịch sát khuẩn cho lãnh đạo P.8, TP.Đà Lạt Lâm Viên

Trước đó, do tình trạng thị trường khan hiếm dung dịch sát khuẩn, các giảng viên và sinh viên Khoa Sinh học, Hóa học và Môi trường của Trường ĐH Đà Lạt đã pha chế thành công dung dịch sát khuẩn theo công thức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhưng có bổ sung tinh dầu chiết xuất từ các loại cây cỏ thiên nhiên như hương thảo, sả, bạc hà, bưởi… Các sản phẩm này được tặng hoàn toàn miễn phí tới các trường học từ mầm non đến THPT và đơn vị hành chính trên địa bàn TP.Đà Lạt.