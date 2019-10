Thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, tuy quyết định có hiệu lực kể từ 9.10, nhưng Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn sẽ tuyển sinh từ năm học 2020 - 2021 các lớp chuyên: văn, sử, địa. Dự kiến số lượng học sinh khóa đầu tiên sẽ tuyển khoảng 90 em cho 3 lớp. Đối tượng tuyển sinh trên toàn quốc.

Trường có trụ sở đặt tại số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và có tên tiếng Anh là High School for Gifted Students in Social Sciences and Humanities.

Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội.

Trường được tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên , cơ sở vật chất, tài chính , công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn; chịu sự quản lý của Sở GD-ĐT Hà Nội về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

Đây là trường THPT thứ 4 thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Các trường hiện đã có là Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên), Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường đại học Ngoại ngữ) và THPT Khoa học giáo dục (thuộc Trường đại học Giáo dục).

Như vậy, trên địa bàn Hà Nội hiện có 7 trường THPT chuyên và 2 trường THPT có lớp chuyên. Ngoài 4 trường chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội, còn có 1 trường THPT chuyên của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, 2 trường chuyên của Sở GD-ĐT Hà Nội (trường Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Huệ).

Còn trường THPT có lớp chuyên là Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Tây Sơn (đều của Sở GD-ĐT Hà Nội).