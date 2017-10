Song song với sự cải thiện hạ tầng đô thị, việc nâng cao giáo dục đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư giáo dục tại địa bàn cũng là một trong những điểm nhấn đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố.

100% trẻ em được đến trường

Thành phố Bến Tre hiện có 21 trường mầm non, trong đó có 7 trường tư thục, đáp ứng cơ bản nhu cầu đến trường cho trẻ. Tuy nhiên, theo mục tiêu giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bến Tre từng bước chuẩn hóa hệ thống trường mầm non, tiếp tục mở rộng số lượng trường, lớp ngoài công lập ở những nơi có điều kiện. Điều này sẽ đáp ứng mục tiêu đưa 80% trẻ từ 3 - 5 tuổi vào mẫu giáo và riêng trẻ 5 tuổi đến trường trên 99,9%.

Bên cạnh tăng cường trường lớp để đáp ứng nhu cầu tại địa phương thì chất lượng đào tạo bậc học mầm non cũng được chú trọng. Mầm non là giai đoạn trẻ phát triển thể chất, tình cảm, thẩm mỹ và cũng là giai đoạn các bé hình thành nhân cách, sẵn sàng bước vào lớp 1. Chính vì vậy, sự ra đời của các trường mầm non chất lượng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo của Bến Tre.

Trường mầm non Xanh - Sạch - Thân thiện

Ngày 27.10.2017, Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu) - thành viên của Tập đoàn TTC tổ chức lễ khánh thành Trường Mầm non Quốc tế Abi Bến Tre.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, thành phố Bến Tre cùng các Sở ban ngành liên quan, các cơ quan truyền thông, các công ty đối tác, Ban lãnh đạo Tập đoàn TTC và TTC Edu.

Trường Mầm non Quốc tế Abi Bến Tre tọa lạc tại trung tâm thành phố Bến Tre trên khuôn viên 3.000 m2. Kiến trúc của trường được thiết kế độc đáo, hiện đại theo tiêu chuẩn “Xanh, Sạch và Thân thiện” với điểm nhấn là hệ mái cỏ xanh phủ hết các không gian. Trường có 15 phòng học và các phòng chức năng. Trong đó, các phòng học được trang bị cơ sở vật chất tiện nghi, phù hợp chương trình học. Có thể kể đến phòng học thể chất Nhật Bản với hệ thống thể cụ nhập trực tiếp từ Nhật Bản, phòng học theo phương pháp Montessori.

Cũng như các trường mầm non Abi hệ quốc tế của hệ thống giáo dục TTC, Trường Mầm non Quốc tế Abi Bến Tre giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp cùng các chương trình học tiên tiến khác.

Về mặt giáo dục, thế mạnh của chương trình giáo dục tại Abi là việc tăng cường chương trình học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, tăng cường thể lực với chương trình giáo dục thể chất Nhật Bản. Đồng thời, trường đề cao học tập thông qua thực hành, khám phá, trải nghiệm cùng việc phối hợp có chọn lọc các phương pháp giáo dục như dạy theo dự án, phương pháp Montessori, phương pháp Glenn Doman… Bên cạnh đó, các kỹ năng sống, giá trị xã hội cũng được đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa giúp các em được trang bị những kỹ năng cần thiết cho chặng đường học tập và cuộc sống tương lai.

Về mặt chăm dưỡng, nhà trường chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và sự phát triển cân đối, khỏe mạnh của trẻ thông qua việc chọn lựa nhà cung cấp thực phẩm an toàn, thực đơn chuẩn dinh dưỡng theo tư vấn của chuyên gia, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ và tổ chức các hội thảo tư vấn sức khỏe thường xuyên cho phụ huynh.

Về đội ngũ nhân sự, Trường Mầm non Quốc tế Abi Bến Tre đã tuyển dụng đội ngũ nhân viên đúng chuyên môn và đảm bảo tiêu chí đầu tiên của mầm non Abi: yêu thương và tôn trọng trẻ.

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động trường Mầm non Quốc tế Abi Bến Tre, TTC Edu đã tổ chức 2 chương trình “Ngày hội Món quà tuổi thơ” dành cho các bé tại thành phố Bến Tre và 2 hội thảo dành cho quý phụ huynh và giáo viên Abi Bến Tre. Những sự kiện này giúp TTC Edu mang đến những hoạt động, thông tin hữu ích trong việc đồng hành nuôi dạy trẻ nên người.

