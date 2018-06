Thi lập trình quốc tế với tổng giá trị giải thưởng tới 2,5 tỉ đồng

Tham gia SCPC 2018, các thí sinh sẽ thực hiện bài thi về thuật toán và cấu trúc dữ liệu (sử dụng ngôn ngữ lập trình C, C++, Java). Với thông điệp - “Enter your passion”, SCPC 2018 sẽ diễn ra từ ngày 23.6 - 31.7 với 3 vòng thi.

Vòng thi đầu tiên (online) sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 23.6 và thi trong vòng 24 tiếng. Vòng thi thứ 2 (offline) dự kiến diễn ra ngày 7.7 tại Hà Nội và TP.HCM với thời gian thi là 12 tiếng từ 7 giờ - 19 giờ. Dựa trên kết quả vòng 2, ban tổ chức lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết được tổ chức tại Hàn Quốc vào ngày 31.7.

Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu và nhát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam, ông Kim In Soo, cho rằng giới trẻ Việt Nam có năng lực rất tốt và tin các bạn trẻ Việt Nam đủ sức để cạnh tranh với các sinh viên khác đến từ Ấn Độ hay Hàn Quốc.

SCPC 2018 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,5 tỉ đồng. Đặc biệt, 10 thí sinh xuất sắc nhất tại Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia vòng chung kết tại Hàn Quốc và có cơ hội được làm việc tại Tập đoàn Samsung. Top 3 thí sinh xuất sắc nhất tại vòng chung kết sẽ có cơ hội tham gia hội thảo quốc tế.