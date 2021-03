Thí sinh cần lưu ý gì khi dự thi đánh giá năng lực ?

Bắt buộc xuất trình bản in giấy khai báo y tế

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức nhằm để tuyển sinh một phần chỉ tiêu của 70 trường ĐH, CĐ sẽ diễn ra vào sáng 28.3. Với 69.794 thí sinh (TS) tham dự, kỳ thi này được tổ chức tại 21 cụm thi, 65 điểm thi ở 7 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đắk Lắk. Trong đó, TP.HCM là địa phương có nhiều TS dự thi nhất với trên 50.600 người, tại 14 cụm thi với gần 1.500 phòng thi và trên 3.800 cán bộ coi thi.

Trong trường hợp bất khả kháng thí sinh bị thất lạc toàn bộ giấy tờ khi đến điểm thi, cần liên hệ với hội đồng thi để có phương án hỗ trợ dự thi Tiến sĩ NGUYỄN QUỐC CHÍNH,(Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM) Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. ĐH này đã có hướng dẫn các quy định cụ thể khi tham gia kỳ thi này, đặc biệt là các công việc nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. ĐH này đã có hướng dẫn các quy định cụ thể khi tham gia kỳ thi này, đặc biệt là các công việc nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, ĐH này đưa ra các trường hợp TS không được dự thi nếu tính đến ngày thi thuộc diện F0, F1, F2; đang sống hoặc đã đến vùng dịch trong vòng 14 ngày, đến từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội . Ngoài ra là các TS đến từ địa phương khác thuộc nhóm cần được giám sát y tế tại nhà theo thông báo của cơ quan y tế hoặc đang bị sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng khác liên quan đến Covid-19.

Khi nào công bố điểm thi đánh giá năng lực ? TS chỉ dự thi trong một buổi, với bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn trong thời gian 150 phút. Kết quả đợt 1 kỳ thi này sẽ được công bố trước ngày 5.4. Sau thời điểm này, các trường ĐH và CĐ có sử dụng kết quả này để tuyển sinh sẽ thông báo quy trình nhận hồ sơ xét tuyển: mức điểm tối thiểu, thời gian và cách thức nộp hồ sơ… “Nếu trong buổi thi, TS có biểu hiện liên quan đến Covid-19 sẽ không tiếp tục làm bài và được cán bộ y tế đưa đến khu vực riêng để theo dõi”, ĐH này thông báo. “Nếu trong buổi thi, TS có biểu hiện liên quan đến Covid-19 sẽ không tiếp tục làm bài và được cán bộ y tế đưa đến khu vực riêng để theo dõi”, ĐH này thông báo.

Tiến sĩ Chính nhấn mạnh: “Một điểm TS cần đặc biệt lưu ý khi dự thi năm nay là việc bắt buộc xuất trình bản in khai báo y tế tại điểm thi. Trước đó, tất cả TS phải thực hiện khai báo y tế trong vòng 48 tiếng trước giờ thi theo hướng dẫn. Sau khi khai báo xong TS phải in hình khai báo y tế trực tuyến để mang theo khi đi thi, bản in hợp lệ cần thể hiện rõ mã QR code, mã tờ khai và họ tên TS. Nếu chưa thực hiện khai báo y tế trực tuyến, người đi thi sẽ phải thực hiện khai báo trực tiếp trước khi vào thi”.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Chính, đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc trong suốt quá trình di chuyển và trong thời gian ở tại điểm thi. Chỉ khi đã ổn định chỗ ngồi bắt đầu làm bài, TS mới có thể tháo khẩu trang. Các hội đồng thi cũng khuyến cáo người dự thi không tụ tập đông người, hạn chế giao tiếp và giữ khoảng cách tối đa với người khác.

Không có giấy tờ tùy thân có được dự thi ?

Bên cạnh bản in khai báo y tế, để được vào dự thi TS phải trình giấy báo dự thi, giấy tờ tùy thân (gồm một trong các giấy tờ: CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu). Trường hợp không có các giấy tờ trên chỉ cần giấy xác nhận nhân thân theo quy định, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có chữ ký và dấu xác nhận của trưởng công an phường, xã. Tuy nhiên, TS lưu ý giấy xác nhận này chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 1 tháng tính từ ngày được xác nhận của công an.

Dự kiến 18.7 thi đợt 2 ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực vào khoảng 2 tuần sau khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (tức dự kiến vào ngày 18.7). Cổng thông tin của kỳ thi này sẽ mở để tiếp nhận TS đăng ký dự thi đợt 2 vào khoảng giữa tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Địa điểm thi đợt 2 sẽ giảm xuống còn 5 địa phương gồm: TP.HCM, Đà Nẵng , An Giang, Khánh Hòa và Bến Tre (không tổ chức tại Đắk Lắk và Bạc Liêu). Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho biết TS có thể tham gia dự thi cả 2 đợt và sử dụng kết quả thi cao hơn để xét tuyển. “Trong trường hợp bất khả kháng TS bị thất lạc toàn bộ giấy tờ khi đến điểm thi, cần liên hệ với hội đồng thi để có phương án hỗ trợ dự thi. Khi đó, các hội đồng thi có thể yêu cầu người dự thi viết giấy cam đoan, chụp hình, lăn tay ngay tại điểm thi”, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho hay. “Trong trường hợp bất khả kháng TS bị thất lạc toàn bộ giấy tờ khi đến điểm thi, cần liên hệ với hội đồng thi để có phương án hỗ trợ dự thi. Khi đó, các hội đồng thi có thể yêu cầu người dự thi viết giấy cam đoan, chụp hình, lăn tay ngay tại điểm thi”, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho hay.

Khác với kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực không có buổi tập trung làm thủ tục, hướng dẫn quy chế thi trước đó. TS chỉ đến điểm thi, làm thủ tục và dự thi trong buổi sáng 28.3 nên phải có mặt trước giờ tập trung tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Do vậy, theo tiến sĩ Chính, người dự thi cần chủ động xem thông tin hướng dẫn trong giấy báo dự thi và chủ động tìm phương án di chuyển tới điểm thi. Theo quy định, giờ làm bài bắt đầu lúc 8 giờ 30, TS đến chậm quá 15 phút tính từ cổng điểm thi sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Hội đồng thi này cũng có quy định về các vật dụng được mang và không được mang vào phòng thi. Trong đó, được mang vào phòng thi bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính. Các loại máy tính bỏ túi được mang vào phải không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu và không có chức năng gửi nhận thông tin, ghi âm ghi hình. Ngoài ra, TS còn được mang theo tài liệu Atlat địa lý VN do Nhà xuất bản Giáo dục VN ấn hành - trong tài liệu này không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo này, khi đã vào phòng thi phải tuân thủ các quy định được hướng dẫn. Trong đó, phải điền chính xác và đầy đủ thông tin vào các mục trống phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm - phần này chỉ được viết bằng một màu mực và không được dùng mực đỏ. Số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số kể cả các số 0 phía trước.

“TS không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài, không được nộp bài trước khi hết giờ làm bài”, tiến sĩ Chính nhắc nhở.

Đáng chú ý là quy định xử lý TS vi phạm quy chế. Việc trừ điểm bài thi áp dụng với TS bị khiển trách, cảnh cáo. TS bị đình chỉ thi sẽ bị 0 điểm và không được sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Hội đồng thi cũng hủy bỏ kết quả thi với trường hợp thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp, dùng bài của người khác để nộp.