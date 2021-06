Thí sinh thi lớp 10 Đà Nẵng sẽ 'tự cách ly' sau khi xét nghiệm Covid-19

Kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022 của TP.Đà Nẵng diễn ra trong 3 ngày 15,16,17.6. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 13.200 thí sinh. Việc lấy mẫu được thực hiện ngay tại địa điểm mà thí sinh tham gia dự thi.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi đến phòng làm thủ tục khai báo y tế để xét nghiệm An Dy

Học sinh Nguyễn Đình Gia Bảo, lớp 9/6, Trường THCS Chu Văn An (Đà Nẵng), cho biết, tham gia xét nghiệm Covid-19 xong thì Gia Bảo được dặn dò sẽ giữ gìn khoảng cách, hạn chế tiếp xúc gần. “Em tuân thủ 5K để sẵn sàng bước vào kỳ thi an toàn và chịu trách nhiệm với phần khai báo y tế của mình. Nguyện vọng của em là thi điểm cao để vào được Trường THPT Phan Châu Trinh, nên sẽ tự tin , giữ sức khỏe để thi tốt”, Gia Bảo nói.

Khai báo y tế lịch trình di chuyển và các triệu chứng nếu có An Dy

Học sinh Đoàn Ngọc Bảo Châu (Trường THCS Hoàng Diệu) cũng xác định sau khi được xét nghiệm Covid-19 về thì đảm bảo không tiếp xúc, giữ an toàn với mọi người, tuân thủ 5K cho đến khi hoàn thành kỳ thi an toàn. “Dịch bệnh, phải ôn thi ở nhà thì có cái hạn chế là không được học thêm trực tiếp từ thầy cô, đổi lại thời gian ở nhà thì khả năng tự học sẽ cao hơn... nên cứ tự tin để đi thi thôi ạ. Về dịch bệnh thì đã có các cô chú y tế đảm bảo an toàn rồi nên em xét nghiệm rồi về đảm bảo 5K, sẽ “tự cách ly” để an toàn cho kỳ thi”, Bảo Châu tự tin chia sẻ ý thức của bản nói riêng và cũng là ý thức chung của các bạn thí sinh.

Thí sinh không tham gia xét nghiệm sẽ được thi riêng

Trường hợp thí sinh vì lý do đột xuất không thể tham gia lấy mẫu xét nghiệm vào sáng ngày 13.6 thì được bố trí lấy mẫu xét nghiệm “vét” lúc 15 giờ cùng ngày.

Thí sinh Đà Nẵng được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT PCR gộp mẫu An Dy

Cụ thể, thí sinh quận Hải Châu sẽ lấy mẫu tại Trường THPT Phan Châu Trinh; thí sinh quận Thanh Khê sẽ lấy mẫu tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng; thí sinh quận Liên Chiểu sẽ lấy mẫu tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; thí sinh quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn; thí sinh quận Cẩm Lệ sẽ lấy mẫu tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh; thí sinh quận Sơn Trà sẽ lấy mẫu tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; thí sinh huyện Hòa Vang sẽ lấy mẫu tạiTrường THCS Trần Quốc Tuấn.

Nếu thí sinh nào không tham gia xét nghiệm Covid-19 sẽ được bố trí thi ở phòng thi riêng được phân bổ tại các điểm thi.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, tổng số người tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT là gần 16.000 người, trong đó có 13.253 thí sinh và hơn 2.720 cán bộ làm công tác thi. Yêu cầu tất cả những người tham gia, sau khi được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 phải tuyệt đối tuân thủ “5K”, hạn chế đi lại và tập trung đông người.