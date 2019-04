Thi THPT quốc gia 2019: Công bố danh sách trường đại học chấm thi ở địa phương

Theo đó, chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại 63 cụm thi (là 63 tỉnh/ thành) đều là các trường đại học. Phần lớn các trường chủ trì chấm thi trắc nghiệm đều là trường đại học đến từ các thành phố lớn, tuy nhiên, vẫn có một số trường địa phương được giao nhiệm vụ ngay tại địa bàn trường đóng.

Hầu hết tại các tỉnh miền núi phía Bắc đều do các trường đại học ở Hà Nội lên hoặc đại học lớn chủ trì chấm thi trắc nghiệm, trừ Lai Châu do Trường đại học Tây Bắc và Quảng Ninh là do Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh đảm nhiệm. Chẳng hạn, chủ trì chấm thi trắc nghiệm ở Sơn La là Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, ở Hòa Bình là Trường đại học Hà Nội, ở Hà Giang là Học viện Kỹ thuật quân sự, ở Lạng Sơn là Trường đại học Sư phạm Hà Nội.