Thi THPT quốc gia: Kiểm soát không gian mạng để ngăn chặn gian lận thi

Hơn 99% thí sinh làm thủ tục dự thi Chiều 24.6, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi năm nay toàn quốc có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi là 879.742, đạt tỷ lệ 99,17%. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết hiện Sở cũng lưu ý nhiều về việc nhận biết đồng hồ công nghệ cao mà thí sinh mang vào phòng thi. Theo tìm hiểu, hiện nay có rất nhiều loại đồng hồ hiện đại, nếu không chú ý thì rất khó để phân loại đâu là thiết bị được mang vào phòng thi. Trong ngày 24.6, Ban chỉ đạo thi cũng sẽ có công văn lưu ý các điểm Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết hiện Sở cũng lưu ý nhiều về việc nhận biết đồng hồ công nghệ cao mà thí sinh mang vào phòng thi. Theo tìm hiểu, hiện nay có rất nhiều loại đồng hồ hiện đại, nếu không chú ý thì rất khó để phân loại đâu là thiết bị được mang vào phòng thi. Trong ngày 24.6, Ban chỉ đạo thi cũng sẽ có công văn lưu ý các điểm thi THPT quốc gia về vấn đề này.

Hôm qua, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đã kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức tại các điểm thi tại Đà Nẵng. Tại các điểm thi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của hệ thống camera khu vực lưu trữ đề thi, bài làm của thí sinh... Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, cụm thi số 4 Đà Nẵng có 10.242 thí sinh đăng ký dự thi tại 24 điểm thi.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 13.963 thí sinh đăng ký dự thi (giảm 1.097 thí sinh so với năm 2018). Sở đã huy động gần 2.000 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi; trong đó số lượng cán bộ của Sở hơn 1.200 người, từ các trường ĐH, CĐ phối hợp hơn 700 người. Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết bên cạnh việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi, đơn vị này chỉ đạo lực lượng kiểm soát không gian mạng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng sử dụng các thiết bị thông minh để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử.