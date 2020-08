Thi tốt nghiệp THPT: Bình Dương thay 70 giám thị do bị cách ly vì dịch Covid-19

Cũng theo bà Sáng, một số tình huống cũng được đặt ra cụ thể trong kỳ thi, đặc biệt là phải đảm bảo phòng chống Covid-19 trong khi thi. Chẳng hạn, vì những ngày diễn ra kỳ thi là mùa mưa, vậy có tiến hành đo thân nhiệt khi trời mưa to hay không? Ban chỉ đạo cũng thống nhất quy định h

Trước đó, vào ngày thi 9.8, tỉnh Bình Dương có 16 thí sinh vắng mặt, trong đó có 1 thí sinh tử vong do tai nạn giao thông cách 10 ngày trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra. Có 3 thí sinh được đặc cách do phải nhập viện điều trị bệnh và có học lực khá trở lên. Có 1 thí sinh được miễn thi do đạt học sinh giỏi cấp quốc gia.