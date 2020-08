Thi tốt nghiệp THPT: Đề văn nhiều câu hỏi mở, đòi hỏi thí sinh phải tư duy

Sáng 9.8, hơn 7.500 TS (thi đợt 1) trên địa bàn Quảng Nam đã hoàn thành bài thi môn văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT với thời gian 120 phút.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) dù chưa hết thời gian kết thúc môn văn nhưng đã có một số TS ra trước.

Là một trong những TS ra đầu tiên, em Lê Anh Vy (học sinh chuyên văn) cho biết, em là dân chuyên văn nên khi đọc đề thi em khá tự tin. “Vì ôn tập khá kỹ nên khi bước vào phòng thi em rất tự tin. Em làm đạt trên 80% đề thi. Đề văn năm nay không liên quan đến dịch Covid-19 nhưng có thể vận dụng vào câu hỏi về trân trọng cuộc sống”, Vy nói.

Trong khi đó em Nguyễn Văn Khánh Nhân (tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho hay đề văn có nhiều câu hỏi mở nên đòi hỏi tư duy phân tích của mỗi TS, có thể phân tích một tầng, hai tầng và nhiều tầng nghĩa của vấn đề.

“Em không phải dân chuyên văn, nhưng đối với đề thi năm nay em tự tin mình sẽ đạt trên 6 điểm”, Nhân khẳng định.

Nhiều TS phấn khởi vì “trúng tủ”

Em Huỳnh Văn Vũ (tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết năm nay em tập trung ôn tập hai tác phẩm Đất nước và bài Việt Bắc. Em không ngờ mình lại “trúng tủ” đề văn năm nay.

“Bản thân em thi khối B nên môn văn em cũng không chú tâm lắm. Với đề văn năm nay em nhận định mình làm trên 7 điểm. Không riêng gì em mà nhiều bạn thi cùng phòng cũng phấn khởi vì ôn tập trúng đề”, Vũ nói.

Kết thúc buổi thi, nhiều TS được các bạn tình nguyện viên tiếp sức nước và sữa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đón xem Gợi ý giải đề thi trên Báo Thanh Niên Nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, trên các số báo ra ngày 10 và 11.8, Báo Thanh Niên sẽ đăng gợi ý bài giải các môn/bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, trên website Thanh Niên tại địa chỉ thanhnien.vn sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về đề thi, nhận xét đề thi, các vấn đề xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Chúc các thí sinh khỏe mạnh để tham gia kỳ thi và đạt kết quả tốt nhất. * Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra tại Quảng Nam trong bối cảnh rất đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh. Riêng tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có hơn 270 TS tham gia thi với 12 phòng thi.

Để đảm bảo an toàn cho TS và cán bộ làm công tác thi, kỳ thi ở Quảng Nam chỉ tổ chức tại 12 địa phương (thi đợt 1), gồm: TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, H.Tiên Phước, H.Bắc Trà My, H.Nam Trà My, H.Hiệp Đức, H.Phước Sơn, H.Đông Giang, H.Nam Giang, H.Tây Giang, H.Nông Sơn và H.Núi Thành theo kế hoạch chung cùng với cả nước.

Nỗi lòng của phụ huynh có con đi thi tốt nghiệp THPT trong ngày dịch

Còn 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gồm: TP.Hội An, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc, H.Duy Xuyên, H.Quế Sơn và H.Thăng Bình (thi đợt 2) , thi tốt nghiệp THPT vào thời điểm thích hợp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.