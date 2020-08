Thi tốt nghiệp THPT: Phải đảm bảo an toàn kép đến khi kết thúc môn cuối cùng

Kiểm tra ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Phòng, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: “Phải đảm bảo an toàn kép cho kỳ thi, là an toàn về an ninh, quy chế và an toàn sức khỏe cho thí sinh (TS), cán bộ làm thi và phụ huynh học sinh”.