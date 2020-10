Thiếu phòng, học sinh lớp 1 phải học sáng thứ bảy

Ông Lê Bá Phương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Thuận, cho biết đây là tình trạng chung của rất nhiều trường học trên địa bàn tỉnh khi áp dụng chương trình giáo dục mới. Theo ông Phương, toàn tỉnh hiện có 219 cơ sở giáo dục phổ thông với gần 120.000 HS, tăng 3.374 HS so với năm học trước; riêng khối lớp 1 có gần 500 lớp với khoảng 13.000 HS. Ông Phương cho rằng để đáp ứng nhu cầu dạy và học theo quy định của chương trình giáo dục mới, cần phải có 2.138 phòng học, nhưng hiện nay mới chỉ có 1.871 phòng, đáp ứng hơn 87% so với nhu cầu (mỗi lớp 1 phòng). Do thiếu phòng học, nhiều trường phải bố trí HS các lớp học 2 ca/ngày nên không còn phòng trống để bố trí dạy 2 buổi/ngày cho khối lớp 1.