Thở phào với quy định không bắt buộc đeo khẩu trang

Nhiều trường đã bỏ đeo khẩu trang trước khi Bộ có văn bản

Từ đầu tuần, học sinh (HS) đã bắt đầu quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 . Tuy nhiên, để đi học trở lại, các trường phải đảm bảo đáp ứng nhiều quy chuẩn an toàn như bắt buộc HS, giáo viên (GV) phải đeo khẩu trang, không dùng điều hòa, ngồi giãn cách nhau từ 1 m trở lên...

Ngày 7.5, ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu hết các trường học ở Hà Nội đã không còn bắt buộc HS đeo khẩu trang trong lớp học. Từ chiều 6.5, Trường Marie Curie (Hà Nội) đã thông báo chính thức của hiệu trưởng: Trong lớp học, GV và HS không cần mang khẩu trang (khi học và ngủ trưa). Nên mang khẩu trang khi vui chơi ngoài lớp học, trên đường đến trường hoặc về nhà... Các lớp được sử dụng điều hòa nhiệt độ như bình thường. Khi giải lao nên mở cửa sổ, cửa ra vào và bật quạt trần cho thông thoáng.

Một số trường thậm chí đã đưa việc HS đeo khẩu trang thường xuyên thành “tiêu chí xếp loại thi đua” của mỗi lớp thì ngày 7.5 cũng đã thông báo bãi bỏ nội quy mang tính thời vụ này. Tuy nhiên, theo một GV Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội, nhiều HS vẫn đeo vì thói quen hoặc các em thấy cần phải như vậy. “Tuy nhiên, việc cho phép bật điều hòa khiến tất cả HS reo lên phấn khởi”, GV này nói.

“Chúng tôi rất mừng”

Ông Đinh Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Q.Gò Vấp, TP.HCM), cho biết: “Thật sự HS đi học lại trong những ngày này thời tiết rất nóng, cả cô và trò vừa dạy vừa học mà mồ hôi chảy đầm đìa, dùng quạt điện thì không làm sao mát hết được cả phòng, nên khi có thông tin có thể dùng điều hòa thì chúng tôi rất mừng. Trường đã mở điều hòa nhưng không để ở nhiệt độ quá thấp và bố trí thêm quạt điện để không khí thông thoáng hơn. HS và GV, nếu giữ được khoảng cách an toàn cũng có thể bỏ khẩu trang ra cho dễ thở hơn”, ông Hòa chia sẻ.

Theo ông Hòa, việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang là phù hợp vì hiện tại thời tiết rất nóng, GV nếu phải đeo khẩu trang trong lúc dạy thì rất khó giảng, còn HS thì khó chịu vì phải đeo suốt buổi học.

Dù vậy, trường vẫn đảm bảo các tiêu chí an toàn khác như nhắc nhở HS giữ khoảng cách, khuyến khích các em đeo khẩu trang vào giờ ra chơi .

Là trường ngoài công lập, dù sĩ số HS mỗi lớp chỉ 20 - 30 em nhưng bà Lê Thúy Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thái Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM), cũng cho biết việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang, dùng điều hòa là thực tế. Trường đã thông báo việc nới lỏng này cho HS và GV, tuy nhiên vẫn yêu cầu các em đeo khẩu trang trong giờ ra chơi, giờ tập trung và lúc tan trường để hạn chế nguy cơ lây nhiễm nếu có.

Cởi trói cho các trường khi không còn quy định giãn cách

Trong khi đó, nhiều trường đã “thở phào nhẹ nhõm” trước thông báo bỏ quy định đảm bảo giãn cách trong lớp học của Bộ GD-ĐT, nhất là với các trường công lập.

Theo ông Đinh Minh Hòa, từ ngày 8.5 HS khối 10, 11 ở bậc THPT và khối 6, 7, 8 bậc THCS sẽ đi học trở lại, nhiều trường không khỏi đau đầu khi tìm phương án đảm bảo giữ khoảng cách 1 m cho HS.

“Nếu vẫn phải giữ quy định giãn cách như hiện tại thì chúng tôi “bó tay” chưa biết tính thế nào. Do vậy, việc bỏ quy định về giãn cách đã phần nào tháo gỡ được khó khăn cho các trường”, ông Hòa nói. Như vậy đến ngày 11.5, trường sẽ đưa hoạt động giảng dạy trở lại bình thường như trước đây khi HS tất cả các khối đi học.

Tương tự, ông Nguyễn Duy Tuyển, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, TP.HCM ), nói: “Thực ra môi trường học đường thì nguy cơ lây nhiễm không cao , hơn nữa đã nhiều ngày liền VN không phát hiện ca bệnh trong môi trường cộng đồng. Trước khi vào lớp các em cũng đã được đo thân nhiệt, làm khai báo y tế nên việc bỏ quy định giãn cách trong lớp học là phù hợp. Từ ngày 8.5, trường sẽ bỏ việc tách lớp với khối 12 và tổ chức dạy học như bình thường ở tất cả các khối. Tuy nhiên, trường vẫn sẽ yêu cầu HS đeo khẩu trang trên đường tới trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi...

Tâm trạng “thở phào” tương tự ở các trường tại Hà Nội. Bà Khúc Thị Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm cho biết, mới hôm qua, tâm lý chung của các trường mầm non là rất... hồi hộp vì khác với HS phổ thông, trẻ mầm non, đặc biệt ở lứa tuổi nhà trẻ thì việc đón trẻ trở lại trường sẽ đặt ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ, việc giãn cách trẻ là hầu như không thể thực hiện được vì trẻ nhỏ đến trường là phải vui chơi với nhau và cũng không thể đeo khẩu trang... Chính vì vậy hướng dẫn mới của Bộ GD-ĐT đã “cởi trói” tâm lý cho các trường rất nhiều.

Bà Phan Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thăng Long, Q.Hoàn Kiếm, cũng cho biết, việc không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học và được bật điều hòa khiến các trường đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. “HS lứa tuổi tiểu học còn rất nhỏ, hiện lại đang giao mùa, nắng nóng nếu đeo khẩu trang và không được bật điều hòa thì chúng tôi rất lo các con sẽ bị ốm”, bà Thắng chia sẻ.