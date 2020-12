Thông báo tạm dừng lễ tốt nghiệp một ngày trước khi diễn ra vì Covid-19

Trước một ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn buộc phải ra thông báo tạm dừng tổ chức lễ trong ngày 5.12 vừa qua. Thay vào đó, trường dự kiến sẽ tổ chức lễ trở lại vào ngày 19.12 (14 ngày sau) khi tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản có thể kiểm soát và không xuất hiện nguồn lây mới trong cộng đồng.

Thông báo do PGS-TS Cao Hào Thi, Hiệu trưởng trường này ký, viết rõ: "Nhà trường đã cố gắng tổ chức lễn tốt nghiệp ngày 5.12 với nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho người học và người tham dự. Tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 tại TP.HCM trong thời gian gần đây, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND TP.HCM, nay trường thông báo tạm dừng, không tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp vào thời gian trên để đảm bảo an toàn cho sinh viên, thầy cô, các cá nhân liên quan và cộng đồng".

Trước đó, để chuẩn bị cho lễ dự kiến diễn ra ngày 5.12, trường này đã dự định tổ chức lễ tốt nghiệp giãn cách bằng việc không đón tiếp phụ huynh tham dự trong lễ năm nay. "Vì an toàn và chủ động thực hiện tốt phòng dịch bênh, trường rất mong phụ huynh thông cảm và chia sẻ với trường. Trường sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và cung cấp đường dẫn để phụ huynh xem", thông báo ngày 3.12 của trường ghi rõ.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng tạm dừng việc tổ chức lễ tốt nghiệp đã được lên lịch vào ngày 12 và 13.12 tới. Theo thạc sĩ Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên trường này, quyết định của trường được đưa ra theo tinh thần công điện của Thủ tướng Chính phủ , công văn của Bộ GD-ĐT về tăng cường công tác phòng chống dịch trong nhà trường.

"Có khoảng gần 1.000 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong đợt này. Lịch tổ chức mới dự kiến vào ngày 16 và 17.1.2021 trong trường hợp diễn biến dịch bệnh không phức tạp trở lại", ông Thưởng cho hay.

Không chỉ lễ tốt nghiệp, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM còn tạm hoãn các hoạt động tập trung đông người khác trong tháng 12 như ngày hội khởi nghiệp, ngày hội mở…

Không dời lịch nhưng có trường thông báo thay đổi cách thức tổ chức lễ tốt nghiệp để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Một thông báo của Trường ĐH Cần Thơ được phát đi trước ngày tổ chức lễ tốt nghiệp vào ngày 4.12, yêu cầu chú trọng các biện pháp phòng chống dịch.

Theo đó, tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trong thời gian gần đây, trong khi học viên và nghiên cứu sinh đến nhận bằng tốt nghiệp cùng thân nhân đến từ nhiều tỉnh thành. Do vậy, để phòng ngừa dịch bệnh, người tham dự lễ cần thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trong thời gian dự lễ trao bằng. Chấp hành, hợp tác với nhân viên y tế tại buổi lễ trong việc kiểm tra thân nhiệt, xịt cồn sát khuẩn…

"Không đến tham dự lễ khi có các biểu hiện sốt, ho khan, mệt mỏi, đau họng…", trường ĐH này đưa ra đề nghị để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.