Thủ khoa lý giải việc chọn công nghệ thông tin, không theo định hướng của gia đình

Nguyễn Khánh An (cựu học sinh Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An) đã trở thành t hủ khoa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm nay. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua An đã đạt tổng 27,9 điểm theo tổ hợp khối A00 (toán 9.4, lý 9.25, hoá 8.75 và điểm ưu tiên khu vực).