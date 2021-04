Tìm giải pháp giảm giá sách giáo khoa, hạn chế sách tham khảo

Giá SGK lớp 2, lớp 6 mới tăng 3 lần NXB Giáo dục Việt Nam đã công bố giá SGK lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới , bắt đầu thực hiện từ năm 2021 - 2022. Cụ thể, đối với lớp 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam) gồm 10 cuốn có giá 186.000 đồng/bộ. Bộ Chân trời sáng tạo gồm 10 cuốn có giá 179.000 đồng/bộ. Ngoài ra, SGK tiếng Anh lớp 2 có giá 52.000 đồng/cuốn và tiếng Anh Family and Friends 2 có giá 79.000 đồng/cuốn. Bộ SGK Cánh diều lớp 2 của NXB ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm TP.HCM gồm 10 cuốn có mức giá kê khai cao nhất, là 203.000 đồng (chưa kể sách tiếng Anh). Với SGK lớp 6, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 13 cuốn, có giá 245.000 đồng/bộ. Bộ Chân trời sáng tạo gồm 12 cuốn có giá 234.000 đồng/bộ. Bộ SGK Cánh diều lớp 6 gồm 13 cuốn có mức giá trình thẩm định là 259.000 đồng (chưa tính SGK tiếng Anh). Như vậy, so với giá SGK hiện hành thì SGK lớp 2 mới tăng rất nhiều (bộ hiện hành có 6 cuốn với giá bán 53.000 đồng/bộ); còn SGK lớp 6 mới cũng cao gấp 3 lần so với hiện hành. Nếu tính cả SGK tiếng Anh, phụ huynh sẽ phải mua với giá từ 399.000 - 410.000 đồng/bộ.