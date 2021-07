Tin tức giáo dục đặc biệt ngày mai 5.7: Làm sao đi thi an toàn trong dịch?

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (5.7) còn có lời khuyên của bác sĩ với các thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh hết sức đặc biệt; Câu chuyện của nữ sinh với ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh, một mình gánh gồng cả gia đình.

TP.HCM tổ chức thi tốt nghiệp THPT giữa Covid-19 là “một quyết định khó khăn”

“Mong mọi người cùng chung tay”

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT khi dịch đang phức tạp, lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp cùng các sở ban ngành tăng cường và siết chặt biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT, cho biết kỳ thi năm nay thành phố đã huy động hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, cao hơn rất nhiều so với những năm trước. Lực lượng này không chỉ được tập huấn nghiệp vụ về kỳ thi mà còn được trang bị đầy đủ biện pháp về phòng, chống dịch, đảm bảo việc tổ chức kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, đúng quy chế.

Trước sự lo lắng của phụ huynh, lãnh đạo ngành giáo dục thành phố mong muốn thay vì lo lắng, thí sinh, phụ huynh và xã hội hãy cùng chung tay với thành phố, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, thực hiện thật tốt các quy định ở điểm thi để kỳ thi diễn ra được an toàn.

Các trường có những biện pháp siết chặt, đảm bảo an toàn cho thí sinh, từ đó có sự phối hợp chặt chẽ góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn.

Cách giúp thí sinh bình tĩnh đi thi trong dịch

Một thí sinh cho biết: “ Em ăn không ngon, không yên tâm ngủ, nhưng cầm sách thì học không vào. Cảm giác bồn chồn rất sợ”. Trong khi đó, mẹ của nữ sinh này liên tục đọc báo , xem ti vi để cập nhật số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày của TP.HCM và nói với cả nhà “Không ai đi đâu ra ngoài. Y tế phường mà đến giăng dây một cái là mất thi ngay”.

Câu chuyện này chắc chắn diễn ra ở rất nhiều gia đình trong mùa thi lạ lùng này. Một mùa thi mà phụ huynh và học sinh vốn chỉ âu lo về bài thi, nay có thêm lo lắng về dịch bệnh.

Có cách nào để thí sinh bình tĩnh đi thi? Lời khuyên của bác sĩ và chuyên gia sẽ giúp thí sinh có tâm lý tốt khi còn 2 ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tâm dịch.