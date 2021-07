Tin tức giáo dục đặc biệt ngày mai 7.7: Trước ‘giờ G’ kỳ thi lịch sử

Bộ GD-ĐT đã xây dựng phương án tổ chức thi ứng phó với tác động của dịch Covid -19 với tinh thần chủ động áp dụng các biện pháp để kỳ thi diễn ra an toàn cho thí sinh và những người tham gia công tác tổ chức thi, tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh được tham dự kỳ thi. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cụ thể theo điều kiện cụ thể của từng nơi.

Bài phản ảnh chi tiết trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.7) sẽ cho thấy các địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Ngày 6.7, Bộ GD-ĐT đã chính thức có công văn về việc thí sinh F1,F2 có thể dự thi đợt 1 hay không.

Theo văn bản này, trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 , Bộ GD-ĐT đã nhận được đề nghị của một số tỉnh/thành phố về việc tổ chức thi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 vào các ngày 7-8.7. Do vậy, bằng văn bản ngày 6.7, Bộ chính thức đồng ý với đề nghị này khi địa phương đáp ứng các nội dung sau: Thứ nhất, thí sinh thuộc diện F1, F2 có nguyện vọng dự thi vào các ngày 7-8.7; thứ 2, được sự đồng ý của ban chi đạo thi cấp tỉnh; thứ 3, phương án tổ chức thi cho những thí sinh này phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế , đồng thời, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.