Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày 16.11.2020

Nhiều bài học được bổ sung, thay thế

Theo đó, có tới 11 bài đọc được bổ sung để có thể thay thế bài hiện hành; những từ ngữ bị phê phán là phản cảm, khó hiểu được hướng dẫn bỏ đi hoặc điều chỉnh.

Chẳng hạn phần 1 bài tập đọc Ve và gà được bổ sung bằng bài Bờ hồ, còn phần 2 được bổ sung bài Chăm bà… Ở phần chỉnh sửa từ ngữ - câu, những từ ngữ gây phản ứng dữ dội trong thời gian qua như “hí hóp”, “thở hí hóp”, “nhá dưa”… đều được điều chỉnh bằng cách bỏ hẳn trong bài. Từ “dưa đỏ” gây tranh cãi về ngôn ngữ địa phương được thay thế bằng từ “quả dưa”; “cuỗm gà nhép” được thay bằng “tha gà nhép đi”…

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày 16.11, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), cho biết về kế hoạch thẩm định lần cuối sau khi có ý kiến góp ý về dự thảo nội dung chỉnh sửa, bổ sung cũng như thời hạn đưa tài liệu này đến tay học sinh.

Học sinh có thật sự được giảm tải?

Nhiều giáo viên cho rằng chưa giảm đáng kể áp lực việc học cho học sinh Đào Ngọc Thạch Để giảm tải nội dung chương trình, ngay từ đầu năm học này, Bộ GD-ĐT đã chủ động yêu cầu nhà trường THCS và THPT điều chỉnh nội dung dạy học cả năm học. Để giảm tải nội dung chương trình, ngay từ đầu năm học này, Bộ GD-ĐT đã chủ động yêu cầu nhà trường THCS và THPT điều chỉnh nội dung dạy học cả năm học.

Tuy nhiên, chỉ mới hết một nửa học kỳ 1, nhiều giáo viên cho rằng còn nhiều điểm bất hợp lý, chưa giảm đáng kể áp lực việc học cho học sinh.

Những câu chuyện từ thực tế việc dạy và học trong nửa học kỳ qua khi áp dụng giảm tải nội dung cũng như thay đổi đánh giá, kiểm tra xếp loại học sinh sẽ được ghi nhận, phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày 16.11.

Tin tức giáo dục đặc biệt còn là câu chuyện cảm động về cô giáo Đinh Thị Hồng Linh, huyện An Lão (Bình Định), một trong những giáo viên tiêu biểu sẽ được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ, khi nước lên, cô Linh cõng từng học trò nhỏ vượt sông vượt suối, đưa các em từ nhà tới trường và từ trường học trở về nhà an toàn.