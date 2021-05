Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 10.5

Chiều 9.5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng có văn bản chỉ đạo khẩn về việc phòng chống Covid-19 trong các cơ sở GD-ĐT. Trong đó yêu cầu "điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ”.

Ngừng học tập trung, học sinh cuối cấp ôn thi thế nào?

UBND TP.HCM đã quyết định cho học sinh các trường từ mầm non cho đến THPT ngừng đến trường từ ngày 10.5. Tuy nhiên, riêng học sinh lớp 9 , lớp 12, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, tùy theo điều kiện cụ thể, UBND TP.HCM giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường có thể cân nhắc, xây dựng phương án duy trì tổ chức học tập trực tiếp nhưng phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chí được quy định tại bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, công nhân viên….