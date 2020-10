Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 1.11.2020

Trong tin tức giáo dục đặc biệt , còn nêu kiến nghị của lãnh đạo địa phương để giải quyết tình trạng không thể tìm được nguồn tuyển giáo viên do chuẩn đào tạo cao. .

Thực trạng thiếu giáo viên , tránh sai sót trong sách giáo khoa mới là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, trình bày kiến nghị tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020 do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 31.10.

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay toàn quốc thiếu 71.941 giáo viên mầm non, phổ thông, trong đó giáo dục mầm non thiếu 45.242, tiểu học thiếu 12.450, THCS thiếu 4.486, THPT thiếu 9.763. Đội ngũ GV cấp THCS và cấp THPT tuy về số lượng không thiếu nhiều như các cấp học dưới, nhưng còn chưa đảm bảo cơ cấu môn học, nhất là khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với một số môn học mới.

Giáo viên tiểu học tại TP.HCM tham gia một lớp bồi dưỡng, tập huấn Đào Ngọc Thạch

Không chỉ thiếu giáo viên mà các địa phương còn đối diện khó khăn khi thiếu nguồn tuyển. Theo lãnh đạo của các địa phương, có tình trạng này là do chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo luật Giáo dục 2019 quá cao.

Từ thực tế này, lãnh đạo tỉnh nhiều tỉnh đề nghị Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ xem xét hạ thấp tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển dụng để giải quyết khó khăn về nguồn tuyển.

Chẳng hạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phân tích: Với vùng đồng bào dân tộc miền núi thì giáo viên của bậc học mầm non có trình độ đào tạo là trung cấp, tiểu học nên trình độ cao đẳng. Quảng Nam có 9 huyện miền núi, hiện nay số lượng đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non, tiểu học thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển dụng. “Rất mong Bộ có quy định mở riêng đối với khu vực miền núi, khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển như hiện nay”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị.

