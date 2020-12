Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 11.12.2020

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai 11.12.2020 còn có thông tin đề nghị mức kỷ luật hiệu trưởng trường có nữ sinh ở An Giang tự tử do uất ức; Phần giải thích của lãnh đạo các trường, phòng và Sở GD-ĐT TP.HCM về thực trạng dạy thêm, học thêm. Vì sao cấm nhưng việc dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học vẫn diễn ra?