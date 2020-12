Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 12.12.2020

Chỉ một con hẻm nhỏ gần trường tiểu học tại Q.12, TP.HCM, có 3 - 4 lớp dạy thêm của giáo viên trong trường, và không khó để tìm kiếm những lớp học do giáo viên của các trường mở dạy gần đó.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 Trường THPT Vĩnh Xương (An Giang) uống thuốc tự tử tại trường vì uất ức do trường xử lý sai phạm, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết đang xem xét kỷ luật hiệu trưởng trường này.