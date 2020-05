Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 13.5.2020

Tấm kính là vách ngăn an toàn để "lớp học đặc biệt" dành cho 7 học sinh. lớp 12 từ Campuchia tình nguyện về Việt Nam cách ly để được tiếp tục học tập.

Từ ngày 11.5. 6 giáo viên Trường THPT Quốc Thái (Huyện An Phú, An Giang) phải vượt hơn 20 km đến trường THPT Lương Thế Vinh (Thị trấn An Phú, An Phú, An Giang ) để dạy học. Việc dạy được bố trí trong một gian phòng kín, có vách ngăn kính an toàn, thầy giáo và học sinh dùng micro để trao đổi và mỗi gian phòng đều có loa phát để hỗ trợ việc học được thuận lợi, an toàn.