Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 14.10.2020

trong tin tức giáo dục đặc biệt , còn ghi nhận sự thay đổi từ các trường phổ thông trong kiểm tra, đánh giá học sinh trong học kỳ 1.

Nhiều kẽ hở lách tiêu chí liên quan đến nhiệm sở

Chẳng hạn với các tiêu chí liên quan đến bài báo nghiên cứu, ARWU quy định trọng số 100% cho nhiệm sở của tác giả liên lạc (corresponding author affiliation), 50% cho nhiệm sở của tác giả thứ nhất (first author affiliation), 25% cho nhiệm sở của tác giả tiếp theo (next author affiliation) và 10% cho nhóm còn lại. Dù ARWU không giải thích rõ cách tính điểm khi một tác giả đứng tên cùng lúc 2 nhiệm sở, nhưng cũng có thể hiểu theo cùng logic với các tiêu chí trên, rằng nhiệm sở kèm theo mỗi bài báo là nơi tác giả làm việc toàn thời gian hoặc nơi chủ yếu thực hiện cuộc nghiên cứu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây đã rộ lên hiện tượng khai man nhiệm sở khi công bố các công trình khoa học, nhằm mục đích thăng hạng trong kết quả hàng năm của ARWU.

Khi học sinh lấy điểm học kỳ thông qua dự án

Sẽ có những thay đổi trong kiểm tra, đánh giá học sinh từ học kỳ 1 năm học này Đào Ngọc Thạch

Hiện nay, học sinh làm bài kiểm tra học kỳ 1 không chỉ là ngồi trong phòng học, hoàn thành các câu hỏi kiểm tra kiến thức mà có thể thực hiện dự án học tập ngoài nhà trường hay trả lời câu hỏi trên ứng dụng công nghệ.

Từ ngày 11.10, Thông tư số 26/2020/TT-BGD ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loai hoc sinh THCS, THPT có hiệu lực.

Đã có nhiều thay đổi trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh từ các trường như làm dự án, trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng, làm bài thuyết trình nhóm, sơ đồ tư duy, đóng vai kể chuyện, thuyết trình, làm video hoặc bằng sản phẩm thực tế…

những đổi mới sinh động, cụ thể từ các nhà trường.