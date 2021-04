Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 19.4.2021

Quan điểm và giải pháp của Bộ GD-ĐT ra sao trước thực tế này? Bài phân tích, trao đổi trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (19.4) sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng này.

Nếu như năm 2019, nhiều trường đại học tư hào hứng với việc tổ chức thi riêng thì năm 2020 và 2021 số trường này ngày càng ít đi.

Trong Đề án tuyển sinh năm 2021, ban đầu Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đưa vào một phương thức xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực riêng do trường tự tổ chức. Tuy nhiên, chỉ mới vài ngày gần đây, lãnh đạo nhà trường đã quyết định tạm hoãn kỳ thi này.

Vì sao có hiện tượng này? Trong tương lai các trường tư sẽ tiến hành tuyển sinh ra sao?...Bài phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày nêu ra những ngyên nhân cụ thể cho câu chuyện này.

Gần đây, có nhiều trường hợp học sinh ngộ độc do ăn uống, sử dụng những thực phẩm, đồ chơi được bày bán, khuyến mãi trước cổng trường mà mới đây nhất là vụ học sinh Trường Tiểu học số 1 Hòa Khương (Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng ). Nguyên nhân ban đầu được xác định là bị ngộ độc do chơi slime mua tại quán trước cổng trường đem về tự chế thành “slime nước” theo clip hướng dẫn trên YouTube. Đặt ra cách để hạn chế tình trạng này là một nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in sáng mai.