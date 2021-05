Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 19.5.2021

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (19.5) có bài phân tích về xu hướng chọn nghề của thí sinh qua số liệu đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học năm 2021; Bài phân tích, đặt vấn đề có thể tổ chức thi trực tuyến ở bậc phổ thông?

Bơ phờ cả ngày chạy theo trẻ

Trong vai người lao động , phóng viên Thanh Niên xin được một chân làm bảo mẫu tại một lớp mẫu giáo (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với mức lương khởi điểm là 4,2 triệu đồng.

6 giờ 30 sáng giáo viên có mặt ở trường mầm non để bắt đầu làm việc và rời khỏi trường lúc 5 giờ sau khi bàn giao nốt số trẻ còn lại.

Trong vai bảo mẫu, phóng viên Thanh Niên đã có những ngày trải nghiệm công việc với đầy đủ cung bậc cảm xúc của nghề này. Những ngày “khoác áo” giáo viên mầm non của phóng viên trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ là những câu chuyện sinh động góp phần lý giải vì sao cao đẳng sư phạm mầm non có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng ít nhất trong năm nay.

Kiểm tra trực tuyến, có làm được không?

Học sinh học trực tuyến tại nhà đề phòng dịch Covid-19 Ngọc Thắng

Dịch Covid-19 quay trở lại vào tháng 5, tháng cuối cùng của năm học nên nhiều trường, học sinh chưa kịp kiểm tra định kỳ. Trước thực tế này, một số địa phương có ý định cho học sinh làm bài thi cuối kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến.

Thông tư số 9/2021/TT-BGDĐT, ngày 30-3-2021 của Bộ GD-ĐT có hiệu lực từ ngày 16-5-2021 có quy định, có thể kiểm tra thường xuyên bằng hình thức trực tuyến. Còn kiểm tra định kỳ (giữa kỳ và cuối kỳ) chỉ trong trường hợp “bất khả kháng” mới được dùng hình thức trực tuyến. Ở nhiều nước, ngay hình thức học tập từ xa, khi cần phải thi cử và đánh giá họ cũng yêu cầu học viên về tập trung tại trường làm bài bằng hình thức trực tiếp.

Theo chuyên gia, kiểm tra định kỳ trực tuyến đòi hỏi những yêu cầu rất khác, không đơn giản như cách làm bài kiểm tra trực tiếp nên không dễ dàng triển khi rộng rãi ở các địa phương trong gia đoạn hiện nay.

Xu hướng chọn ngành 2021: Những ngành nào thí sinh quan tâm nhất?

Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), đã thống kê nguyện vọng của 15/24 nhóm ngành tuyển sinh năm 2021, từ đó đưa ra một số nhận định giúp thí sinh có thông tin định hình về xu hướng chọn ngành năm nay.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ khối ngành sư phạm Đào Ngọc Thạch

Theo thống kê của vụ này nếu căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng 1 của từng nhóm ngành thì an ninh quốc phòng , báo chí thông tin là những ngành "hot" nhất, chứ không phải kinh doanh - quản lý.

Sau an ninh quốc phòng và báo chí, những ngành nào đang thu hút sự quan tâm của thí sinh gia đoạn hiện nay? Thông tin chi tiết về tỷ lệ nguyện vọng 1/chỉ tiêu các ngành sẽ được nêu cụ thể trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.