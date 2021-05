Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 25.5

Tháng 5 năm nay, do dịch Covid-19, hầu hết các trường đại học đều chuyển sang dạy trực tuyến trước khi vào thời điểm nghỉ hè. Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chưa biết thời gian sắp tới các trường ĐH sẽ dạy trực tiếp hay trực tuyến. Nếu tiếp tục học trực tuyến, các trường sẽ thu học phí như thế nào là băn khoăn của nhiều sinh viên và phụ huynh.

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, hiện nay sinh viên chưa kết thúc học kỳ 2 và vẫn đang học trực tuyến. Đến cuối tháng 6, sinh viên của trường mới nghỉ hè.

Tổng số học sinh Việt Nam từ lớp 1 - 12 là 17 triệu trong đó học sinh trường tư thục chiếm khoảng 0,5 triệu (số liệu 2019). Theo hướng du học, số lượng học sinh bậc trung học Việt Nam học ở các nước nói tiếng Anh trong năm 2020 là khoảng 7,000 và trung bình mỗi năm có khoảng 300 - 500 học sinh mới du học.

Ðầu tư lĩnh vực đại học cũng có tiềm năng cao khi hiện nay chỉ có duy nhất đại học RMIT (Úc) là dạng đầu tư tại Việt Nam.

Những dữ liệu trên phần nào cho thấy lý do ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn vào Việt Nam đầu tư giáo dục . Tuy nhiên vẫn còn nguyên nhân cốt lõi khác.