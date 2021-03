Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 27.3.2021

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức nhằm để tuyển sinh một phần chỉ tiêu của 70 trường ĐH, CĐ. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), một điểm mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý khi dự thi năm nay là việc bắt buộc xuất trình bản in khai báo y tế tại điểm thi. Trước đó, tất cả thí sinh phải thực hiện khai báo y tế trong vòng 48 tiếng trước giờ thi theo hướng dẫn. Sau khi khai báo xong, thí sinh phải in hình khai báo y tế trực tuyến để mang theo khi đi thi, bản in hợp lệ cần thể hiện rõ mã QR code, mã tờ khai và họ tên thí sinh. Nếu chưa thực hiện khai báo y tế trực tuyến, người đi thi sẽ phải thực hiện khai báo trực tiếp trước khi vào thi.