Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 27.4.2021

Khóa đào tạo Montessori có thể thay thế bằng cấp?

Theo quảng cáo của các đơn vị tổ chức khóa đào tạo về phương pháp Montessori , khi hoàn thành các khoá đào tạo này, học viên có thể trở thành giáo viên mầm non.

Theo ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT), bản thân Montessori là một chương trình và đi kèm với nó phải là điều kiện thực hiện. Trong đó có 2 điều kiện rất quan trọng là giáo viên và bộ giáo cụ. Hiện nay hầu hết các trường mầm non xưng danh giáo dục trẻ theo phương pháp Montessori đều chưa đáp ứng được yêu cầu này. Cũng theo ông Minh, hiện nay Bộ chỉ thẩm định cho một cơ sở mầm non ở Hà Nội được thực hiện chương trình tích hợp Montessori.

Một buổi học làm quen với Montessori tại Trung tâm phát triển Montessori NGUYỄN LOAN

“Để thực hiện chương trình Montessori thì các trường phải thực hiện chương trình tích hợp do Bộ GD-ĐT, Vụ giáo dục mầm non thẩm định, cấp phép”, ông Minh nói rõ.

Người học chỉ có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Montessori mà vẫn trở thành giáo viên mầm non. Thực hư câu chuyện này ra sao sẽ được Bộ GD-ĐT trả lời trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (27.4).

Dễ dàng tiếp cận thông tin từ Cẩm nang tuyển sinh điện tử Báo Thanh Niên

Báo Thanh Niên chính thức phát hành Cẩm nang tuyển sinh 2021 phiên bản điện tử trên website thanhnien.vn.

Ở phiên bản điện tử, thí sinh dễ dàng tiếp cận từng trang sách thông qua việc sử dụng điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng có kết nối mạng. Cụ thể, thí sinh truy cập vào trang thanhnien.vn, chọn chuyên mục giáo dục và tiếp tục chọn chuyên mục con Cẩm nang tuyển sinh 2021 trên thanh công cụ.

Một trang trong Cẩm nang tuyển sinh điện tử 2021 báo Thanh Niên Chụp màn hình

Nghề giáo giàu hay nghèo?

Làm giáo viên có nghèo? là tựa đề bài báo trên Thanh Niên Online cũng là câu hỏi được một học sinh gửi đến chương trình tư vấn “Hành trang tương lai”. Câu hỏi này khiến nhiều giáo viên lại xôn xao câu chuyện xưa cũ về mức lương và điều kiện sống tối thiểu của người thầy trong xã hội hiện đại.

Nghề giáo giàu hay nghèo? Câu trả lời từ tâm sự, chia sẻ của các thầy cô giáo trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (27.4) giúp người đọc hiểu rõ thêm giá trị của một nghề mang trọng trách “trồng người”.