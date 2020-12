Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 31.12.2020

Khi nhân loại bắn pháo hoa chào đón năm mới 2020 không ai nghĩ rằng đây sẽ là một năm đi vào lịch sử với quá nhiều biến động làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người từ nhận thức, hành vi, quan điểm ...

Trong bộ phim kinh điển Vua Sư tử (Lion King), khi sư tử Simba nói về quá khứ đau buồn, khỉ Rafiki đã nói một câu đầy tính triết lý: “The past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it” (Tạm dịch: Quá khứ có thể gây tổn thương nhưng chúng ta hoặc có thể chạy trốn nó hoặc học hỏi từ nó). Nếu với suy nghĩ như vậy thì bên cạnh những mất mát quá lớn từ tính mạng con người đến sự kiệt quệ của kinh tế, năm 2020 đang chuẩn bị kết thúc, vẫn có mặt tích cực khi nhìn về những bài học giá trị mà nó mang lại cho con người từ đây về sau.