Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 3.12.2020

Trong tin tức giao dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai 3.12.2020 còn kể lại câu chuyện xúc động về một giáo viên mầm non hơn 30 năm đi tìm cha mẹ từ một vụ bắt cóc lúc còn sơ sinh.

Liên tiếp các trường đại học cho sinh viên nghỉ học

Các trường tại TP.HCM đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Phạm Hữu

Trước đó sáng 2.12, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã quyết định cho khoảng 30.000 sinh viên nghỉ học, giảng viên nghỉ dạy từ ngày 2 - 6.12 vì ngày 22.11, bệnh nhân1342 (tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) có mặt tại toà nhà B, trụ sở chính của trường tham gia buổi học đầu tiên tại trường sau khi trúng tuyển vào chương trình đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh.

Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) trong ngày đầu tiên đóng cửa Hà Ánh

Sau đó lần lượt các trường như ĐH Sư phạm,Văn Hiến, Ngoại ngữ- Tin học cũng quyết định cho sinh viên nghỉ học tập trung. Trong khi ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) đã phải đóng cửa tạm thời trong 2 ngày (2 và 3.12), để chờ kết quả xét nghiệm và truy vết lịch trình di chuyển các F1…

Cụ thể về diễn biến dẫn đến quyết định này của các trường cũng như cập nhật thông tin tình hình học sinh trường phổ thông nghỉ học, biện pháp phòng chống dịch Covid-19… sẽ được ghi nhận đầy đủ trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (3.12).

“Hãy lì xì cho con cha mẹ đi”!

Đó là mong ước thiết tha của cô giáo mầm non trong hơn 30 năm tìm cha mẹ. Cô Nguyễn Thị Nở (khai sinh năm 1987) bị bắt cóc, được công an giải cứu rồi đưa đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM), trở thành giáo viên mầm non, luôn đau đáu đi tìm người sinh ra mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Nở (bên trái) lúc nhỏ chụp tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp Phạm Hữu chụp lại

Sơ Lê Thị Kim Chi, một trong những người chăm sóc cô giáo Nở ngày còn nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, kể: “Mỗi năm tết đến, mấy đứa mồ côi lại trở về ngôi nhà chung để ăn tết, tôi hỏi mấy đứa thích nhất là gì thì Nở chỉ nói là sơ lì xì cho con cha mẹ đi. Ước ao của con là biết cha mẹ của con thôi. Chính vì vậy tôi nhận thấy sự khát khao về mái ấm gia đình của Nở”,

Hành trình tìm lại gia đình của cô giáo trẻ khắc khoải nhưng cô vẫn cứ tìm kiếm, hy vọng vào một phép màu. Câu chuyện đầy xua1c động này sẽ được phóng viên ghi chép trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.