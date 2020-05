Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 7.5.2020

Bộ GD-ĐT xin ý kiến các trường để hoàn thiện dự thảo Quy chế Tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh). So với phiên bản đầu tiên Bộ GD-ĐT công bố ngày 20.1, phiên bản dự thảo mới đây có một điều chỉnh quan trọng là điều 12 quy định về bảo đảm chất lượng với các kỳ thi do các trường tổ chức riêng. Nội dung này đưa ra nhiều quy định chi tiết, với các điều kiện ngặt nghèo, dành cho các trường tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, bao gồm thi các môn văn hóa hoặc thi đánh giá năng lực , hoặc hình thức thi khác, hoặc kết hợp một số hình thức thi, mà theo nhiều trường, rất khó có cơ sở đào tạo đạt được