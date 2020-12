‘Tôi yêu Việt Nam’ phiên bản mới ‘Vui giao thông’ cuốn hút các bạn nhỏ

“Tôi yêu Việt Nam” phiên bản mới “Vui giao thông” là chương trình giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi mầm non

“Tôi yêu Việt Nam” khởi đầu là chương trình hướng dẫn về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) được Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục CSGT - Bộ Công an, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp triển khai và phát sóng trên truyền hình từ năm 2004.

Năm 2020, “Tôi yêu Việt Nam” trở lại với phiên bản hoàn toàn mới, tập trung vào lứa tuổi mầm non, là độ tuổi hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và cũng bắt đầu tham gia giao thông. Đồng thời, HVN còn phối hợp với Bộ GD-ĐT triển khai thí điểm chương trình đào tạo ATGT trong trường mầm non tại 5 tỉnh, thành phố từ năm học 2020 - 2021.

Học sinh Trường mầm non Hoa Hồng, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng trong giờ học ATGT Hồng Hạnh

Hào hứng với mỗi tập phim, mỗi bài giảng

Sau hơn 3 tháng phát sóng với gần 20 tập, loạt phim hoạt hình với tên gọi “Vui giao thông” xoay quanh ba nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu: Bi (Khỉ) - Bo (Mèo) - Ben (Tắc kè) đã trở thành chương trình được các bạn nhỏ yêu thích và hào hứng đón chờ hàng tuần. Mỗi tập phim là một bài học, câu chuyện giao thông với nhiều kiến thức bổ ích được truyền tải đến các bạn nhỏ thông qua lăng kính tuổi thơ hồn nhiên, sinh động của 3 nhân vật hoạt hình. Trong phim, Bi, Bo, Ben như đồng hành cùng các bé để khám phá thế giới và hình thành những nhận thức, những bài học đầu tiên về giao thông.

Bên cạnh các tập phim hoạt hình thú vị, “Tôi yêu Việt Nam” mùa mới còn triển khai thí điểm hoạt động đào tạo cho các bé tại trường mầm non. Trong năm học 2020 - 2021, chương trình đã được triển khai thí điểm tại 15 trường mầm non ở Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, Cần Thơ. Tại những trường này, các bé đã có cơ hội nhập vai thành người tham gia giao thông hay chú CSGT, để trải nghiệm các tình huống giao thông thực tế.

Trường mầm non 1.6, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng tổ chức dạy ATGT cho các bé Hồng Hạnh Thông qua các học liệu an toàn giao thông do HVN phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non Bộ GD-ĐT biên soạn như: tài liệu hướng dẫn giảng dạy, các tình huống trong các tập phim "Vui giao thông", các bộ giáo cụ, mô hình giao thông, bài nhạc giao thông, thẻ bài... giáo viên sẽ hướng dẫn các bé tìm hiểu và trải nghiệm các quy tắc giao thông an toàn. Những bài học này đã giúp các bé đã làm quen với các phương tiện giao thông, lên xuống xe an toàn, đèn tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng cách, phân biệt một số biển báo giao thông cùng nhiều nội dung thú vị khác.

Đa đạng hóa hình thức đào tạo ATGT tại trường học

Từ khi triển khai “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản mới “Vui giao thông”, hoạt động giáo dục về ATGT cho các bé tại các trường mầm non thí điểm trở nên chuyên nghiệp và bài bản hơn. Các bài giảng, chương trình đã được đưa vào kế hoạch đào tạo, đảm bảo về thời lượng và chất lượng bài giảng để nâng cao nhận thức cũng như tính chủ động của các bé.

Giờ dạy ATGT ở Trường mầm non TT.Phong Châu, H.Phù Ninh, Phú Thọ Hồng Hạnh Phương pháp giảng dạy cũng trở nên đa dạng hơn khi các giáo viên linh hoạt vận dụng những bộ giáo cụ, mô hình giao thông để tổ chức hoạt động ngoài trời, kết hợp cùng trò chơi, sáng tác thơ, vè về ATGT cho các bé. Nội dung ATGT còn được lồng ghép trong nhiều hoạt động giáo dục hằng ngày để giúp bé ghi nhớ và thực hành thường xuyên.

Sau hơn 3 tháng triển khai, “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản mới “Vui giao thông” đã chiếm được cảm tình của các bậc phụ huynh, nhà trường và đặc biệt là các bạn nhỏ, góp phần hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh.