TP.HCM: 500 học sinh công lập nhận chứng chỉ quốc tế Pearson Edexcel

Nhiều học sinh Việt Nam đạt thành tích cao so với thế giới

Ngày 21.12 tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao chứng chỉ Pearson Edexcel cấp Tiểu học - THCS Quốc tế và Phổ thông Quốc tế IGCSE cho gần 500 em học sinh (HS) thuộc các trường công lập. Tham dự sự kiện này có đại diện Sở GD- ĐT TP.HCM; ông Ian Gibbons, Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM; ông Alan Malcolm, Tổng giám đốc Pearson khu vực châu Á; đại diện EMG Education. Đây là thành quả của các em HS lớp 5, lớp 9 và lớp 11 chương trình Tiếng Anh tích hợp theo Đề án “Dạy và học Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Quốc gia Anh và Việt Nam tại các trường công lập trên địa bàn TP.HCM”. Qua quá trình học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng và trải qua kỳ thi khắt khe của tổ chức khảo thí Pearson, các em học sinh đã đạt được các chứng chỉ quốc tế với thành tích cao, xuất sắc rất đáng khen ngợi.

Cụ thể ở bậc Tiểu học, có nhiều HS Việt Nam nổi trội với thành tích xuất sắc ở cả 3 môn Toán, Tiếng Anh và Khoa học (riêng môn Toán, có đến 82% em đạt loại giỏi và xuất sắc). Ở bậc THCS, HS Việt Nam cũng đạt thành tích cao so với thế giới, trong đó, trong đó môn Khoa học: 96% đạt và xuất sắc; môn Toán: 65% đạt loại giỏi và xuất sắc. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với thống kê trung bình toàn thế giới là 48%. Ở bậc THPT, 98% HS có kết quả đạt cho tất cả các môn của kỳ thi IGCSE (chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel). Trong số này, 85% HS đạt điểm cao môn Tiếng Anh Specs A (độ khó tương đương Tiếng Anh bản ngữ), 99% đạt điểm cao môn Toán, 82% đạt điểm cao ở môn Khoa học (so với thế giới tỷ lệ này rất cao).

Đặc biệt, trong số 29 HS đạt thành tích xuất sắc nhất của kỳ thi này, có nhiều em nổi trội với điểm thi cao nhất toàn Việt Nam ở cả ba môn thi Toán, Khoa học và Tiếng Anh. Điển hình là HS Phạm Phú Quang - lớp 9 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đạt điểm cao nhất toàn thế giới môn Toán cấp THCS; HS Nguyễn Ngọc Hồng Đăng - lớp 9 Trường THCS Trần Văn Ơn - điểm cao nhất Việt Nam môn Khoa học THCS; HS Nguyễn Trí Đạt lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (điểm cao nhất môn Toán, Khoa học cấp THPT); HS Trần Quý Kỳ Thư lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt điểm cao nhất môn Tiếng Anh tiểu học...

Ông Alan Malcolm Tổng giám đốc trao chứng chỉ cho học sinh

Đột phá trong dạy và học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, việc nâng cao năng lực Tiếng Anh cho HS TP.HCM, trong đó tiên phong triển khai giảng dạy các bộ môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh theo một khung chương trình chuẩn quốc tế (với đầu ra là các chứng chỉ quốc tế được công nhận toàn thế giới) là mục tiêu mà ngành giáo dục TP chú trọng trong thời gian qua. Nhờ được trang bị các chuẩn kỹ năng, kiến thức của khung chương trình tích hợp chương trình quốc gia Anh và khung chương trình của Bộ GD-ĐT VN, gần 500 HS của chương trình tiếng Anh tích hợp đã đạt được các chứng chỉ phổ thông quốc tế với thành tích cao tại kỳ thi Pearson Edexcel như nêu trên. Thực tế này minh chứng khả năng vượt trội của nhiều học sinh TP.HCM khi tham gia đánh giá năng lực đầu ra theo chuẩn quốc tế. Điều đáng nói ở đây là HS không chỉ học tập và dự thi môn Tiếng Anh như ngoại ngữ thông thường, mà các em sử dụng Tiếng Anh mang tính học thuật cao do được học các môn Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh. Từ nền tảng vững chắc này, các em không chỉ phát triển tư duy khoa học, sáng tạo mà còn áp dụng kiến thức Toán - Khoa học vào thực tiễn cuộc sống, chú trọng giải quyết các vấn đề đặt ra.

Biểu dương thành quả ấn tượng mà HS Việt Nam đạt được, ông Alan Malcolm, Tổng giám đốc Pearson khu vực châu Á nói: “Tỷ lệ thí sinh của chương trình tích hợp đạt điểm A hoặc cao hơn trong kỳ thi IGCSE môn Toán, đạt tỷ lệ rất cao so với mặt bằng chung trên thế giới, cao hơn 15% so với tỷ lệ của toàn khu vực châu Á. Nhiều học sinh theo học chương trình tiếng Anh tích hợp đã thể hiện khả năng học tập xuất sắc qua việc đạt được điểm thi cao nhất của bộ môn không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới”. Ông Alan Malcolm nhấn mạnh rằng Edexcel có vai trò vô cùng đặc biệt trong các chứng chỉ của Pearson vì nó giúp các bạn trẻ có bước tiến quan trọng trong cuộc đời, nhất là có tình yêu - động lực với việc học tập suốt đời.

Dịp này, các HS xuất sắc nhất của kỳ thi vinh dự đón nhận giải Pearson Outstanding Learner Awards - Giải thưởng Học sinh Đặc biệt Ưu tú và Pearson Excellence Awards - Giải thưởng Học sinh Xuất sắc của Pearson.

Thành tích mà HS TP.HCM đạt được qua kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế Edexcel Pearson với kết quả cao hơn so với HS thế giới cho thấy việc triển khai đề án “Dạy và học Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Quốc gia Anh và Việt Nam” đã mang lại hiệu quả cao. Thông qua chương trình này, nhiều HS của TP có cơ hội thể hiện năng lực ngoại ngữ và nghiên cứu các môn học bằng tiếng Anh hiệu quả. Thành tích cao trong việc lấy chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel của học sinh TP.HCM sẽ góp phần xây dựng nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng, chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM.