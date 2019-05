TP.HCM: Tổ chức, phối hợp thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, địa phương cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh lớp 10 và lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cũng như thực hiện tốt chế độ, chính sách về thi, tuyển sinh, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng.

Cụ thể, đối với Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND TP phân cấp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, phối hợp với các của trường ĐH được Bộ GD-ĐT phân công, các địa phương, sở - ban - ngành liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ các kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm trật tự khu vực điểm thi, các hội đồng thi phải thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng và nghiêm túc các quy định về kỳ thi cho học sinh biết để thực hiện.

Công an TP.HCM cần hỗ trợ Sở bảo đảm an toàn tiếp nhận đề thi gốc, tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, làm phách, chấm phúc khảo. Có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng chức năng giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ. Kiểm tra an toàn cháy nổ tại các hội đồng thi, các điểm thi; bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có điểm thi để kịp thời giải quyết sự cố xảy ra.

Các sở ngành liên quan cần ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện trong những ngày làm việc của hội đồng in, sao đề thi; các điểm thi và chấm thi; bảo đảm thông tin, liên lạc, mạng Internet, tổ chức kiểm tra, kiểm soát đường dây truyền thông, thông tin, hệ thống wifi của khu vực xung quanh hội đồng in sao đề thi để đảm bảo an toàn, bí mật; ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; đảm bảo lưu thông các tuyến đường, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến điểm thi…

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Trung, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cũng cho biết TP cũng có chỉ đạo UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm triển khai tốt kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn; đảm bảo tiến độ công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp; công tác mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường; tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên trước thời điểm vào năm học mới…