Tràn lan video độc hại trên mạng, cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con mình?

Cụ thể, YouTuber Thơ Nguyễn, một "hot" YouTuber mà nhiều thiếu nhi và cha mẹ theo dõi, đã đăng tải clip trên tay ôm một con búp bê, tay kia cầm chiếc vòng để trước mặt búp bê và giới thiệu có nhiều bạn nhỏ nhờ xin vía học giỏi.

Nhưng ngoài những bộ phim chính thức do Công ty Canada Entertainment One Ltd., nhà phân phối phim điện ảnh và truyền hình làm ra thì trên mạng xã hội, đặc biệt là trên YouTube còn có hàng triệu phiên bản video “chế” mang tên nhân vật hoạt hình này. Trong đó có cả những video heo peppa kinh dị đầy cảnh bạo lực, máu me, chém giết… Điều đặc biệt là những video chế cũng thu hút lượt xem không kém các video chính thống khi đạt tới hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem chỉ sau vài tháng.