Trước giờ G: Thí sinh cực Nam chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp THPT

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Cái Nước (một trong điểm thi của tỉnh Cà Mau), thí sinh dự thi đến điểm thi tốt nghiệp THPT ngay từ sớm.

“Kỳ thi diễn ra trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là điều khó khăn đối với tất cả các bạn học sinh. Để đảm bảo an toàn, em sẽ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách với người khác tại điểm thi”, Phố chia sẻ.

Những ngày thi tốt nghiệp cận kề, Phúc cảm nhận được sức nóng của kỳ thi và bộc bạch: “Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, em đã lên kế hoạch ôn thi dài hạn từ trước đó, luôn giữ tinh thần đầu óc không bị căng thẳng, ăn uống điều độ và không thức khuya”.

Tương tự, Võ Hoàng Thành (học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển) chia sẻ, dù đây không phải lần đầu tiên em tham gia các kỳ thi nhưng vẫn có chút hồi hộp. Lo lắng vì đây là kỳ thi tốt nghiệp quan trọng, Thành bày tỏ: “Em đã chuẩn bị dụng cụ: bút, thước, compa…từ hôm qua và không ôn bài nữa để bản thân thoải mái chuẩn bị tốt cho buổi thi chính thức vào ngày mai”.

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau thông tin toàn tỉnh có trên 10.900 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, có hơn 10.800 thí sinh THPT, 72 thí sinh giáo dục thường xuyên, cùng 347 thí sinh tự do (308 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT và 39 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Cà Mau có 18 điểm thi, với 465 phòng thi.