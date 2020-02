Trường cao đẳng : Nơi 'gọi' học lại, nơi cho sinh viên nghỉ thêm vì dịch Covid-19

Trong khi đó, Trường CĐ sư phạm Huế, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phát đi thông báo học sinh- sinh viên của trường (gồm cả lưu học sinh Lào đang học tại trường) được nghỉ học tiếp đến hết 23.2. Thông báo số 15 này do Phó hiệu trưởng Trường CĐSP Huế Đặng Thị Quỳnh Lan ký trong hôm nay, ngày 14.2. Dẫn khuyến cáo của các cơ quan chức năng, diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra đang còn phức tạp trong những ngày tới và để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho cán bộ giảng viên và học sinh- sinh viên nên nhà trường cho sinh viên nghỉ thêm . Trường CĐ Sư phạm Huế trước đó ngày 7.2 đã có thông báo cho học sinh- sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16.2 do ảnh hưởng nCoV (Covid-19).