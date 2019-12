Trường “chờ sập” do trụ chống đỡ... không có sắt

Điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBTTH) Trà Bui ở thôn 6, xã Trà Bui, H.Bắc Trà My (Quảng Nam) có 5 phòng học, xây dựng từ năm 2008. Trong đó, 3 phòng phục vụ việc dạy học cho gần 70 học sinh lớp 1, 2, 3; còn lại 2 phòng làm nơi ở cho các giáo viên công tác xa nhà.

Do xây dựng đã lâu lại không được tu sửa thường xuyên, điểm trường đã hư hỏng nghiêm trọng. Theo quan sát, hầu như tất cả các bức tường rêu bám dày, nhiều vách tường xi măng bong tróc, nứt toác. Những cây trụ chống đỡ cũng bị nứt, vỡ, để lộ bên trong không có cốt sắt. Ngoài ra, trần la phông cũng gãy bể, rơi rớt nhiều mảnh.

Cô giáo Phan Thị Thu Mỹ cho biết từ 4 năm trước, điểm trường đã có dấu hiệu xuống cấp nặng . Vào mùa mưa bão, cô trò luôn phải nơm nớp lo sợ. “Nhiều lúc đang dạy học, mảnh la phông bất ngờ rơi xuống, rất may không có học sinh nào bị thương. Nhưng cô trò không có sự lựa chọn nào khác”, cô Mỹ nói.

Trường PTDTBTTH Trà Bui có tất cả 7 điểm trường, trong đó 1 điểm ở trung tâm xã và 6 điểm ở các thôn. Ông Nguyễn Thái Dũng, Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH Trà Bui, cho biết hiện tại có nhiều điểm trường đã xuống cấp, nặng nhất là điểm trường ở thôn 6. “Điểm trường này trước đây do bên thủy điện Sông Tranh 2 hỗ trợ và xây dựng. Công trình xây dựng không được kiên cố, chất lượng cũng không được đảm bảo, cùng với thời gian xây dựng khá lâu nên xuống cấp rất nhanh”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, khi nhiều cây trụ chống đỡ bị bong tróc và lộ ra thực tế trụ đúc không có cốt sắt, nhà trường càng lo lắng đến an toàn của học sinh và giáo viên . Những hôm mưa to gió lớn, nhà trường đành phải chủ động cho học sinh nghỉ học. “Nhà trường đã kiến nghị Phòng Giáo dục và UBND H.Bắc Trà My có biện pháp sửa chữa hoặc xây mới. Chính quyền huyện cũng đã cho người xuống khảo sát, nhưng đến nay chưa có động tĩnh gì mới”, ông Dũng thông tin thêm.