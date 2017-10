Trên website của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng công bố lãnh đạo trường này vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một trường ĐH tại Hàn Quốc. Theo đó, hai bên xúc tiến thành lập Khoa Golf tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng với sự hỗ trợ của trường ĐH ở Hàn Quốc về giảng viên, chương trình đào tạo và giáo trình. Có 5 học bổng thạc sĩ ngành golf được phía Hàn Quốc cấp cho trường này.

Câu chuyện được đưa ra bàn luận tại một trang mạng có đông đảo thành viên đang tham gia quản lý, giảng dạy dẫn đến nhiều ý kiến đa chiều.

Ngô Long, một cán bộ tại ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết mình khá băn khoăn về việc này. Môn này còn khá xa lạ đối với đông đảo người Việt Nam nên có cần thiết đào tạo không?

Trong khi đó, khá nhiều ý kiến khác cho rằng có cầu ắt có cung, nguồn HLV golf hiện nay cũng đang rất thiếu. Một thành viên còn cho rằng không có gì phải bất ngờ. Cái gì chuyên nghiệp chẳng phải đào tạo, chơi điện tử chuyên nghiệp (Esport) cũng cần đào tạo, cưỡi ngựa cũng có một khoa riêng ở trường ĐH danh tiếng Ehwa (Hàn Quốc).

Trả lời về lý do vì sao giảng dạy môn golf, PGS.TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng lý giải rằng golf là môn thể thao đang phát triển ở Việt Nam. Hiện nay có gần 100 sân golf trên cả nước. Một sân golf cần đến hàng trăm người làm việc. Như vậy, tổng thể cả nước cũng cần đến hàng chục ngàn người. Nhưng hiện nay người chuyên nghiệp để quản lý, hướng dẫn người chơi golf gần như chưa có. Hiện chỉ có những người nghiệp dư, tự học để hướng dẫn lại. Hoặc một số người có chứng chỉ giảng dạy do nước ngoài cấp. Đa số lại do người nước ngoài quản lý. Trong khi đây cũng là một ngành kinh tế. Vì vậy, đào tạo để hướng dẫn đúng cách cũng rất quan trọng.

“Chúng tôi không thành lập một khoa riêng cho môn golf. Đây là một chuyên ngành trong ngành giáo dục thể chất. Nhưng nó sẽ rất quan trọng trong lĩnh vực mà ở Việt Nam chưa có. Tương lai các em khi ra trường cũng sẽ rất tốt vì hiện nay chưa có người học chuyên ngành như vậy. Ngoài việc đào tạo phục vụ cho người chơi, cũng có thể đào tạo người chơi chuyên nghiệp vì hiện nay môn này con non trẻ, đi thi đấu giải ở nước ngoài chủ yếu do những người đang chơi tự bỏ tiền túi đi thi đấu”, ông Cần nói.

Đăng Nguyên