Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tụt hạng trong bảng xếp hạng THE WUR by Subject

Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2021 (Times Higher Education World University Rankings by subject - THE WUR by Subject). Cả 3 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam vẫn giữ được tên trong bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên, vị trí của 3 cơ sở đã bị đảo lộn ở một số lĩnh vực mà trong đó có tên các trường của Việt Nam, trong đó, đáng chú ý là sự xuống hạng ở lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ở bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2020, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được xếp ở vị trí nhóm trường từ 301- 400 (ĐH Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm từ 401-500; ĐH Quốc gia TP.HCM trong nhóm từ 601 - 800). Còn ở bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2021, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tụt xuống nhóm 501 - 600, trong khi 2 đơn vị còn lại vẫn giữ nguyên vị trí.

Với bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành công bởi được giữ vị trí đứng đầu Việt Nam trong 3 lĩnh vực: kỹ thuật và công nghệ, khoa học máy tính, khoa học vật lý. Cụ thể:

Lĩnh vực khoa học máy tính (Computer Sciences), tuy lần đầu tiên được THE đánh giá, nhưng ĐH Quốc gia Hà Nội đã có thứ hạng trong nhóm 501- 600 thế giới. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM cùng trong nhóm 601- 800, cùng giữ vị trí tương tự như năm ngoái.

Xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại lĩnh vực khoa học máy tính Ảnh chụp màn hình

Lĩnh vực khoa học vật lý (Physical Sciences) được xếp trong nhóm 601 - 800 thế giới. Trong bảng xếp hạng năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội là đơn vị duy nhất của Việt Nam được đánh giá, cũng ở trong nhóm 601 - 800. Năm nay, có thêm Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM được THE đánh giá lĩnh vực này, nhưng đều ở nhóm 601 - 800, nên ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn là đơn vị dẫn đầu Việt Nam về lĩnh vực khoa học vật lý.

Xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại lĩnh vực khoa học vật lý Quý Hiên chụp màn hình

Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ (Engineering), dù vẫn được xếp trong nhóm 401 - 500 như năm ngoái, nhưng năm nay vì Trường ĐH Bách khoa Hà Nôi xuống hạng, nên ĐH Quốc gia Hà Nội được dẫn đầu Việt Nam lĩnh vực này.

Xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ Ảnh chụp màn hình

Bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2021 cũng là sự ghi nhận thành công của ĐH Quốc gia TP.HCM bởi đơn vị này có tới 5 lĩnh vực được THE đánh giá, trong đó có 2 lĩnh vực mà ở Việt Nam ngoài đơn vị này không có đơn vị nào được đánh giá, là khoa học sự sống (trong nhóm 601 - 800 thế giới) và kinh doanh kinh tế xếp (trong nhóm 601 thế giới).