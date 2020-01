Trường ĐH Luật TP.HCM bất ngờ dừng tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực

Chiều nay 6.1, thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM , cho biết trường sẽ thay đổi căn bản phương thức tuyển sinh 2020 . Cụ thể, năm 2020 trường không tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực sau 4 năm triển khai từ năm 2016. Thay vào đó trường sẽ áp dụng 2 phương thức tuyển sinh độc lập gồm: xét tuyển thẳng (25% tổng chỉ tiêu) và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (75% tổng chỉ tiêu).

Trong đó, phương thức xét tuyển thẳng gồm 3 đối tượng thí sinh.

Đối tượng thứ nhất gồm thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Riêng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT sẽ được nhà trường xét tuyển thẳng theo ngành phù hợp với môn đạt giải.

Cụ thể như sau: môn văn, toán xét tuyển thẳng vào ngành quản trị - luật, ngành quản trị kinh doanh , ngành luật, ngành luật thương mại quốc tế và ngành ngôn ngữ Anh. Môn tiếng Anh: ngành quản trị - luật, ngành quản trị kinh doanh, ngành luật, ngành luật thương mại quốc tế và ngành ngôn ngữ Anh. Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: ngành quản trị - luật, ngành quản trị kinh doanh, ngành luật và ngành luật thương mại quốc tế. Môn lý, hóa: ngành quản trị - luật, ngành quản trị kinh doanh, ngành luật. Môn sử: ngành luật và ngành ngôn ngữ Anh. Môn địa: ngành luật.

Đối tượng 2 gồm thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật hoặc SAT (Scholastic Assessment Test), còn thời hạn có giá trị đến ngày 30.6.2020. Theo đó, điều kiện thứ nhất là các thí sinh này phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Điều kiện thứ hai là trình độ tiếng Anh đạt IELTS từ 6,0 trở lên, do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp; Hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 70 trở lên, do Educational Testing Service (ETS) cấp. Tiếng Pháp đạt DELF đạt từ B2 trở lên, do Trung tâm nghiên cứu sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp; Hoặc TCF đạt điểm từ 450 trở lên, do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp. Tiếng Nhật đạt JLPT đạt từ N3 (với mức điểm từ 130/180 điểm) trở lên, do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Điểm SAT (Scholastic Assessment Test, Mỹ) đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên. Thí sinh phải có điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21 trở lên. Khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự: Điểm của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT; Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng tổ hợp D00 thì môn chính là ngữ văn.

Đối tượng 3 là thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu và thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong các năm 2017, 2018 và 2019. Các thí sinh này phải tốt nghiệp THPT, có kết quả học tập của từng năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ loại giỏi trở lên. Bên cạnh đó phải có điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21 trở lên. Tiêu chí phụ theo thứ tự: Điểm trung bình cộng của 3 năm lớp 10, 11 và 12; Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng tổ hợp D00 thì môn chính là ngữ văn.

Thời gian nộp hồ sơ theo phương thức xét tuyển thẳng từ 1.5 đến 30.6.

Thông tin tuyển sinh từng ngành như sau:

Ngoài ra, từ năm 2020, trường sẽ đẩy mạnh tuyển sinh và đào tạo các chương trình liên thông giữa 3 ngành: luật, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý). Theo đó, sau khi đã học xong học kỳ thứ 3 chương trình đào tạo của ngành thứ nhất sinh viên được đăng ký học liên thông sang ngành thứ 2.

Cũng từ năm học 2020-2021, trường nâng chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế của sinh viên theo học các ngành đào tạo của trường lên 50 điểm. Theo đó, tùy theo chương trình đào tạo mà sinh viên theo học, trình độ tiếng Anh của sinh viên phải đạt từ 500-650 điểm theo chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương).