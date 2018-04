Trường gắn ảnh sai, thí sinh không được dự thi

Thầy cô không biết trường mình thuộc khu vực nào



Trong hội nghị triển khai công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, các trường sư phạm năm 2018 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức tuần qua, ông Bùi Quang Thái, Phó phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng, đưa ra một số điểm lưu ý mà thí sinh (TS) và các trường thường mắc phải trong quá trình hướng dẫn đăng ký dự thi và xét tuyển ĐH, các trường sư phạm đợt 1.

Theo ông Thái, những sơ suất này không chỉ do lỗi của TS mà chủ yếu là do các thầy cô không nắm vững quy định, lại chủ quan, dẫn tới việc để TS khai sai thông tin, không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi của TS mà gây khó khăn trong việc điều hành chung. Theo ông Thái, thậm chí trong báo cáo gần đây về công tác chuẩn bị thi gửi tới Sở GD-ĐT, nhiều giáo viên còn điền thông tin sai về khu vực của trường mình.

“Có những quy định Bộ GD-ĐT đã thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho TS, nhưng các thầy cô ở các điểm tiếp nhận hồ sơ không nắm rõ các quy định mới nên vẫn tiếp tục “hành” TS”, ông Thái cho hay.

Chẳng hạn, với TS tự do không đủ điều kiện dự thi năm trước do xếp loại hạnh kiểm yếu, trước đây yêu cầu phải được UBND xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật, nay yêu cầu là cần có xác nhận về nhân thân của công an xã/phường nơi cư trú. Các trường cần lưu ý để tránh đưa ra yêu cầu sai đối với TS. Năm nay cũng không bắt TS tự do phải nộp giấy khai sinh trong hồ sơ đăng ký dự thi.

Nhiều thầy cô ở điểm tiếp nhận cũng sơ suất khi nhận hồ sơ đăng ký của TS tự do. Chẳng hạn khi TS tự do đăng ký dự thi để xét tuyển ĐH thì không kiểm tra bằng tốt nghiệp, để với trường hợp chưa tốt nghiệp thì phải kịp thời hướng dẫn TS đăng ký dự thi thêm môn để đủ điều kiện xét tốt nghiệp chứ không chỉ dự thi mấy môn trong tổ hợp xét ĐH. TS tự do đã tốt nghiệp trung cấp, chưa có bằng tốt nghiệp và không có học bạ THPT hoặc GDTX cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT.

“Không phải trường trung cấp nào cũng dạy các môn văn hóa để giúp TS hoàn thành chương trình THPT”, ông Thái nói.

Bịa số CMND, gắn nhầm ảnh

Ông Thái liệt kê một loạt lỗi mà năm ngoái nhiều trường mắc phải. Các lỗi phổ biến là nhập dữ liệu không đúng yêu cầu; nhập sai thông tin cá nhân (sai kiểu gõ tiếng Việt, sai font chữ, kiểu chữ, thiếu dấu, sai thông tin về chứng minh dân dân hoặc thẻ căn cước, điện thoại, email...); sai thông tin đăng ký xét tuyển như đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, nguyện vọng xét tuyển…

Theo ông Thái, năm ngoái có tình huống là “bịa” số CMND khi nhập thông tin của TS, vô tình số CMND này trùng với một số CMND thực của một TS khác. Khi Bộ GD-ĐT tổ chức chạy thử dữ liệu của TS trên toàn quốc thì phát hiện có 2 TS trùng CMND.

Bên cạnh đó còn có hiện tượng nhập sai dữ liệu ảnh của TS như dùng ảnh không đúng quy định, thiếu hoặc nhầm ảnh. Có trường thay vì dùng ảnh chân dung lại dùng ảnh chụp TS ngồi bên bờ hồ. Thậm chí dùng ảnh TS này gán cho TS khác. Hệ quả là giám thị không cho TS vào phòng dự thi, khiến Sở và trường phải khẩn trương tìm cách giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho TS.