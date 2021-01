Trường học không được lợi dụng lễ, tết để tổ chức liên hoan, chiêu đãi

Đặc biệt, sở nhắc nhở các trường không được lợi dụng lễ, tết để tổ chức liên hoan, chiêu đãi; Không lãng phí tiền và tài sản của nhà nước, tập thể hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng tết, biếu tặng cho các tổ chức va cá nhân dưới mọi hình thức không đúng với chế độ nhà nước.

Những đơn vị được trích quỹ thưởng theo chế độ cho cá nhân, đơn vị có công trong phối hợp, giúp đỡ thì phải côn khai danh sách và mức thưởng. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Ngoài ra, các nhà quản lý phải đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong dịp tết. Các trường cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh an toàn trường học, an toàn thực phẩm trong dịp này…