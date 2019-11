Trường học tại Trung Quốc dừng thử nghiệm theo dõi sóng não của học sinh

Thiết bị theo dõi sóng não nói trên được cho là do công ty BrainCo ở Mỹ phối hợp cùng công ty đối tác Trung Quốc Zhejiang BrainCo Technology Co Ltd, do ông Khổng Tiêu Hiển, một cựu nghiên cứu sinh của Trung tâm Khoa học não thuộc Đại học Harvard (Mỹ), đồng sáng lập. Ông Khổng từng là học sinh của Trường Hiếu Thuận. Một đại diện của đối tác Trung Quốc cho Beijing News hay các học sinh đeo thiết bị 2 tuần/lần, mỗi lần khoảng 30 phút.