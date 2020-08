Tựu trường, khai giảng ra sao ?

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường sớm nhất là 1.9, khai giảng vào ngày 5.9.

Chưa thể có “kịch bản” cụ thể

Đại diện sở GD-ĐT ở những địa phương có “ổ dịch” đều có chung chia sẻ năm học mới dù chỉ còn hơn 10 ngày nhưng chưa thể có một “kịch bản” nào cụ thể cho ngày tựu trường

Hải Dương, địa phương có 11 ca bệnh và hơn 1.000 trường hợp F1, UBND tỉnh này yêu cầu ngành GD-ĐT cần có phương án phù hợp trong việc chuẩn bị năm học 2020 - 2021. Ngày 18.8, ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương, cho biết về tuyển sinh các lớp đầu cấp, Sở này yêu cầu không tổ chức tập trung học sinh (HS) các lớp 1, lớp 6, lớp 10 trước ngày 31.8. Đối với các trường THPT công lập, việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 chỉ thực hiện sau ngày 31.8. Đối với việc trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ, các loại giấy chứng nhận và các hồ sơ khác của HS thực hiện qua dịch vụ bưu chính. Sở GD-ĐT Hải Dương cũng yêu cầu các cuộc họp để chuẩn bị cho năm học mới của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

TP.HCM khai giảng vào ngày 5.9

Theo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 do UBND TP.HCM công bố trước đó, các bậc học sẽ tựu trường ngày 1.9 và khai giảng ngày 5.9. Riêng với bậc mầm non sẽ khai giảng và tựu trường cùng ngày 5.9. Tuy vậy, hiện một số trường phổ thông ngoài công lập ở TP.HCM đã cho học sinh tập trung và bắt đầu chương trình sinh hoạt hè trước 2 - 3 tuần. Trong đó, các trường chủ yếu dành thời gian để HS ôn tập kiến thức cũ; HS đầu cấp học thêm các kỹ năng và làm quen với trường lớp mới. Nguyễn Loan

Tại Hà Nội, đến ngày 18.8, UBND TP chưa ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học, trong đó có lịch tựu trường và khai giảng . Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay dự kiến việc khai giảng năm học mới của Hà Nội sẽ diễn ra ngày 5.9. Tất cả trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP được yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Tùy diễn biến của dịch bệnh sẽ có hướng dẫn khai giảng, tựu trường.

Hầu hết các trường tư thục tại Hà Nội dù được phép tựu trường sớm hơn trường công lập 4 tuần (từ khoảng 1.8) nhưng đều đã quyết định lùi đến cuối tháng 8, đầu tháng 9. Một số trường thông báo chuyển sang hình thức trực tuyến...

Buộc học sinh đi học bất chấp lệnh cấm vì Covid-19 Ngày 18.8, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết vừa đến Trường tiểu học - THCS Nguyễn Khuyến (trường tư thục, thuộc KP.5, P.Trảng Dài) để ghi nhận và lập biên bản sự việc hơn 800 HS bị buộc đi học trở lại bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Đồng Nai. Về lý do buộc HS đi học, nhà trường nói nhằm mục đích tập trung HS để chuẩn bị năm học mới, hướng dẫn học phương pháp trực tuyến… Theo văn bản thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mà UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 3.8, đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn TP.Biên Hòa. Lê Lâm

Bắc Giang, nơi có 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo kế hoạch sẽ tựu trường ngày 1.9, khai giảng ngày 5.9, ngày bắt đầu dạy và học là 7.9. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc sở GD-ĐT sẽ báo cáo chủ tịch UBND tỉnh để quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học cụ thể sau. Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang, cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phối hợp với phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khỏe của HS, sinh viên.

Học sinh một trường dân lập tại TP.HCM đã tựu trường bắt đầu từ tuần này ẢNH: ĐỘC LẬP

Có thể linh động, thậm chí khai giảng trực tuyến

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), cho biết nguyên tắc là nơi nào đang thực hiện giãn cách xã hội thì nơi đó tạm dừng đón HS đến trường và không tổ chức các nghi lễ như tựu trường, khai giảng tập trung đông người. Thay vào đó, từng trường, từng lớp học ở các nơi này có thể tạo sự gắn kết, chào đón HS bằng một “lễ khai giảng trực tuyến”. “Mặc dù vậy, tôi tin rằng việc tổ chức khai giảng trực tuyến (nếu có) sẽ chỉ thực hiện ở một số ít trường học trên cả nước”, ông Thành nói.

Theo ông Thành, điều quan trọng hơn mà Bộ GD-ĐT hướng đến là làm sao để đảm bảo an toàn cho HS và giáo viên bước vào năm học mới. Ông Thành nêu quan điểm: “Những nơi không giãn cách xã hội và dịch bệnh diễn biến không phức tạp, có thể đảm bảo an toàn thì tổ chức khai giảng tại trường vào ngày 5.9. Tuy nhiên, an toàn cho HS và giáo viên phải được đặt lên hàng đầu”.

Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, nhà trường, có thể tổ chức lễ khai giảng cũng như dạy học một cách linh hoạt. Nếu tổ chức khai giảng tập trung thì phải đảm bảo giãn cách; nếu không đủ hội trường hoặc sân trường rộng thì có thể ưu tiên khai giảng tập trung cho các em HS đầu cấp, để các em có niềm vui ngày khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới.

Nếu điều kiện khó khăn hơn thì có thể tổ chức khai giảng trong từng lớp học, từng lớp tiến hành nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, giáo viên đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước; loa của nhà trường vẫn có thể giúp HS ở mỗi lớp nghe được lời phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng... Điều quan trọng là làm sao để HS và giáo viên cảm nhận được ý nghĩa của ngày đầu tiên bước vào năm học mới.

Ông Thành thông tin thêm, những năm gần đây, lễ khai giảng đã được Bộ GD-ĐT nhắc nhở tổ chức theo tinh thần trang trọng nhưng ngắn gọn, vì HS; năm nay tinh thần ấy sẽ tiếp tục được nhấn mạnh hơn nữa, miễn sao HS cảm thấy có ý nghĩa của ngày khởi đầu năm học mới.