Tuyển sinh 2021: Cùng một lúc có được đăng ký nhiều phương thức xét tuyển?

Ngày 25.2, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn cụ thể các trường mầm non thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 . Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non.