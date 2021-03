Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 TP.HCM năm 2021 có gì mới?

Theo đó, Sở yêu cầu TP.Thủ Đức và các quận, huyện đảm bảo 100% học sinh lớp 1, lớp 2 và khuyến khích học sinh lớp 6 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và tuyển sinh lớp 10 những năm tiếp theo cho các lớp còn lại cũng được học 2 buổi/ngày.

Khuyến khích các trường trung học tổ chức dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ, dạy tăng cường tiếng Anh nhằm thực hiện chủ trương chủ động hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố.

Đảm bảo thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn phòng chống dịch bệnh của các cấp khi tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Thời gian thi tuyển sinh lớp 10, mở rộng tuyển thẳng

Học sinh lớp 9 Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM) Đào Ngọc Thạch

Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021- 2022, Sở GD-ĐT dự kiến tổ chức vào ngày 2-3.6, với 3 môn thi bắt buộc đều có hệ số 1 là ngữ văn, toán có thời gian làm bài 120 phút/môn thi, môn ngoại ngữ có thời gian làm bài là 90 phút.

Tuyển thẳng vào lớp 10 gồm học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định), học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT hay giải quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức; giải quốc tế do Bộ GD-ĐT hay sở GD-ĐT cử dự thi làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường THPT gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố phù hợp năng lực và điều kiện học tập (ngoại trừ các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập). Riêng đối với học sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT (ngoại trừ trường chuyên).

Mở rộng đối tượng tuyển sinh các chương trình ngoại ngữ

Chương trình tăng cường tiếng Anh tại các trường THCS của TP.Thủ Đức, các quận, huyện, tiếp nhận học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6.0 trở lên hoặc đạt các trình độ ngoại ngữ như sau: Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc A2 trở lên theo khung CEFR hoặc chứng chỉ Cambridge Flyer đạt từ10/15 khiên trở lên,TOEFL Primary Step 2 đạt từ 3/5 huy hiệu trở lên hoặc cấp độ Quickmarch của PTE Young Learners đạt Pass từ 3/5 sao trở lên hoặc là học sinh học chương trình tích hợp cấp tiểu học có điểm trung bình môn tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6.0 trở lên.

Ngoài ra, TP cũng mở rộng cho mọi đối tượng học sinh muốn tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức (ngoại ngữ 1) những trường có dạy tiếng Đức. Theo đó, chỉ cần học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 vào trường có dạy tiếng Đức (ngoại ngữ 1) và môn thi ngoại ngữ của tuyển sinh lớp 10 là môn tiếng Đức, trúng tuyển lớp 10 vào trường có dạy tiếng Đức (ngoại ngữ 1) đồng thời có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Đức từ 5,0 trở lên. Hiện TP.HCM chỉ có Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dạy tiếng Đức như ngoại ngữ 1 từ lớp 10.