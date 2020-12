Vẫn còn tồn tại hoạt động giáo dục không phép

Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

Và để đảm bảo an toàn cho học sinh, trong kết luận và chỉ đạo các hoạt động giáo dục của Giám đốc Lê Hồng Sơn, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý các trường tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế. Rà soát các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn. Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm, giá thành bữa ăn và cơ sở cung cấp suất ăn.